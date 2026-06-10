Η γνωμοδότηση στηρίζεται στην αρχή ότι η Διοίκηση έχει συνταγματική υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως με τις δικαστικές αποφάσεις.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να αναμορφώσει τον τελικό πίνακα του διαγωνισμού συμβολαιογράφων του 2022, ώστε να μπουν σε αυτόν οι υποψήφιοι που δικαιώθηκαν δικαστικά και κρίθηκαν επιτυχόντες μετά τη νέα βαθμολόγηση των γραπτών τους. Αυτό προκύπτει από τη γνωμοδότηση 11/2026 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τον πανελλήνιο διαγωνισμό συμβολαιογράφων του 2022, που είχε προκηρυχθεί για την πλήρωση 891 κενών θέσεων σε όλη τη χώρα. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, ορισμένοι υποψήφιοι που είχαν αποτύχει προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αμφισβητώντας τη βαθμολόγησή τους στο μάθημα του Εμπορικού Δικαίου.

Το Διοικητικό Εφετείο τους δικαίωσε και ακύρωσε τους πίνακες του διαγωνισμού κατά το μέρος που δεν τους περιλάμβαναν. Παράλληλα, έστειλε την υπόθεση πίσω στη Διοίκηση, ζητώντας να βαθμολογηθούν ξανά τα γραπτά τους στο συγκεκριμένο μάθημα.

Μετά τη νέα βαθμολόγηση, οκτώ υποψήφιοι συγκέντρωσαν βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 10 και θεωρήθηκαν πλέον επιτυχόντες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όμως, τους κάλεσε να επιλέξουν μόνο από τις θέσεις που είχαν απομείνει κενές, αφού οι αρχικώς επιτυχόντες είχαν ήδη διοριστεί.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι αυτή η ενέργεια δεν αρκεί. Όπως αναφέρει, η Διοίκηση δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις δικαστικές αποφάσεις, επειδή δεν έπρεπε απλώς να ξαναβαθμολογήσει τα γραπτά και να προσθέσει τους νέους επιτυχόντες στις κενές θέσεις. Έπρεπε να ξαναφτιάξει τον τελικό πίνακα, τοποθετώντας τους στη σειρά που αντιστοιχεί στη συνολική βαθμολογία τους.

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Με απλά λόγια, οι οκτώ υποψήφιοι δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν «εκ των υστέρων» επιτυχόντες που παίρνουν ό,τι απέμεινε. Πρέπει να μπουν στον πίνακα σαν να είχαν κριθεί σωστά από την αρχή, με βάση τη βαθμολογία τους και τη σειρά προτίμησης που δικαιούνται.

Η γνωμοδότηση στηρίζεται στην αρχή ότι η Διοίκηση έχει συνταγματική υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως με τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποκαταστήσει την κατάσταση σαν να μην είχε γίνει το λάθος στον αρχικό πίνακα.