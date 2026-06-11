Ο Κάλουμ Τέρνερ θεωρείται φαβορί για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, όμως ο ίδιος «δεν ξέρει τίποτα»...

Ο Κάλουμ Τέρνερ, εδώ και καιρό θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ της Amazon. Τώρα ο ηθοποιός έχει και την υποστήριξη ενός μεγάλου σταρ του Χόλιγουντ.

Σε μια νέα συνέντευξη στο The Hollywood Reporter, ο Τζορτζ Κλούνεϊ — ο οποίος σκηνοθέτησε τον σύζυγο της Ντούα Λίπα στο «The Boys in the Boat» ου 2023 — χαρακτήρισε τον Τέρνερ ως τον ιδανικό πρωταγωνιστή, ειδικά για αυτή τη συγκεκριμένη σειρά ταινιών.



«Ελπίζω ο Κάλουμ να καταλήξει να είναι ο επόμενος Μποντ. Νομίζω ότι θα ήταν ένας υπέροχος Μποντ», είπε ο Κλούνεϊ και συνέχισε αιτιολογώντας την επιλογή του: «Είναι ψηλός, όμορφος, γοητευτικός και Βρετανός, οπότε είναι ο τέλειος άνθρωπος για να το κάνει».

«Ο [Τέρνερ] δεν επέλεξε απλώς τις εύκολες δουλειές — έχει κάνει πραγματικά ενδιαφέρουσα δουλειά», εξήγησε και πρόσθεσε: «Με κάποιο τρόπο ο Κάλουμ κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από όλο αυτό το θόρυβο και βρήκε μια θέση όπου οι άνθρωποι τον κοιτάζουν και λένε: "Αυτός ο νεαρός έχει κάτι το ξεχωριστό"».



Ο ίδιος ο Τέρνερ, σε συνέντευξή του στο THR, απάντησε στον Κλούνεϊ αποφεύγοντας (με τρόπο) να γίνει ξεκάθαρος για το αν είναι όντως υποψήφιος να φορέσει το σμόκιν του 007.

«Γνωρίζω όσα κι εσείς— αλήθεια, ξέρω όσα ξέρετε κι εσείς», είπε χαμηλώνοντας το κεφάλι και απάντησε ότι «δεν θα το σχολιάσει» όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν τον ρόλο.

«Θα σου πω τι είναι το αστείο με όλη αυτή την ιστορία με τον Μποντ: Ακόμα και οι καλύτεροί σου φίλοι σε ρωτούν, σου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι με τους οποίους δεν έχεις μιλήσει εδώ και 10 χρόνια — και εσύ δεν ξέρεις τίποτα!» είπε ο Τέρνερ στο THR. «Είναι τόσο παράξενο το γεγονός ότι συμβαίνει κάτι και ταυτόχρονα δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Απλώς το βρίσκω αρκετά διασκεδαστικό», κατέληξε.

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Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε με ποιους σκηνοθέτες θα ήθελε να συνεργαστεί, αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα έπρεπε να πει τον Ντενί Βιλνέβ, τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας του Μποντ.



Μέχρι να γίνει αυτό, εμείς θα τον δούμε να πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ρομαντική κωμωδία «One Night Only», που θα βγει στις αμερικανικές αίθουσες στις 7 Αυγούστου.