Συνολικά 38.000 υποψήφιοι αγοραστές εξασφάλισαν προέγκριση στεγαστικού δανείου από τις τράπεζες, ωστόσο μόλις 17.000 προχώρησαν ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της αγοράς κατοικίας.

Με περισσότερους από τους μισούς εγκεκριμένους δικαιούχους να μην καταφέρνουν τελικά να αποκτήσουν κατοικία, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ολοκληρώνεται αναδεικνύοντας το βασικό πρόβλημα της ελληνικής στεγαστικής αγοράς: την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων ακινήτων και όχι τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Συνολικά 38.000 υποψήφιοι αγοραστές εξασφάλισαν προέγκριση στεγαστικού δανείου από τις τράπεζες, ωστόσο μόλις 17.000 προχώρησαν ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της αγοράς κατοικίας. Αντίθετα, περίπου 21.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 55% των εγκεκριμένων αιτήσεων, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ακίνητο που να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος ως προς την παλαιότητα και την αξία.

Παρότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να δώσει παράταση έως τις 31 Αυγούστου για την υπογραφή των εκκρεμών συμβολαίων. Η παράταση αφορά περίπου 6.000 δικαιούχους που έχουν ήδη εξασφαλίσει τραπεζική έγκριση, έχουν εντοπίσει κατοικία και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία αγοραπωλησίας.

Τα συγκεκριμένα δάνεια θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι συνολικές δεσμεύσεις του προγράμματος ανέρχονται πλέον σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ από το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι των 2 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εκταμιευθεί περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 11.000 δικαιούχους, ενώ απομένουν προς διάθεση περίπου 630 εκατ. ευρώ για όσους βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς.

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Τα απολογιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το σημαντικότερο εμπόδιο για τους ενδιαφερόμενους δεν ήταν η εξασφάλιση δανεισμού αλλά η περιορισμένη προσφορά κατοικιών που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν εντοπιζόταν κατάλληλο ακίνητο, απαιτούσε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, γεγονός που οδηγούσε τους υποψήφιους αγοραστές στην ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης, την οποία δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν.

Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιμούν ότι τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών των κατοικιών έως και κατά 30%, περιορίζοντας σημαντικά το όφελος που προέκυπτε από το επιδοτούμενο επιτόκιο.