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Την Τετάρτη στο βιβλίο της Αικατερίνης Παπανικολάου «Επικοινωνιακό απόρρητο και Εθνική Ασφάλεια».

Δεν είναι μόνο πως το βιβλίο της Αικατερίνας Παπανικολάου «Επικοινωνιακό απόρρητο και Εθνική Ασφάλεια» (Εκδόσεις Σάκκουλα).

Είναι και οι ομιλητές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης την Τετάρτη, στις 6 το απόγευμα, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 18):

Προκόπιος Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ευάγγελος Βενιζέλος, Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Κωνσταντινος Μενουδάκος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., πρώην Πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ

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Χρηστος Ράμμος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., πρώην Πρόεδρος ΑΔΑΕ

Γιάννης Μεταξάς, Επίτιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, τακτικό μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences

Μαρία Σκάγκου, Δικηγόρος, D.E.A. droit public

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Β.Σκ.