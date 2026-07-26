Το «ωφελείν ή μή βλάπτειν» δεν είναι μόνο η θεμελιώδης ιπποκρατική αρχή, αλλά ηθικός κανόνας ζωής για τους υγειονομικούς που οφείλουν να τηρούν.

Τα Δημόσια Συστήματα Υγείας όπου γης, υπάρχουν για να ικανοποιούν πρωτίστως τους χρήστες υγείας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στους λειτουργούς τους.

Ο ιδρυτικός νόμος του ΕΣΥ εισήγαγε την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, παρά τις σοβαρές ενστάσεις του ιατρικού κατεστημένου της εποχής, αλλά και μεγάλου αριθμού γιατρών. Η μεγάλη φυγή που που διατυμπάνιζαν οι «προφήτες» κακών δεν έγινε, και το ΕΣΥ αποδείχθηκε η εμβληματική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης. Αλλά και όταν επιχειρήθηκε η στρέβλωσή της από τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού καταργήθηκε χωρίς να «τρέξει σταγόνα αίμα» την επαύριο της αλλαγής κυβέρνησης.

Είναι αλήθεια ότι ο υιός Μητσοτάκης τα κατάφερε καλύτερα με την συνδρομή του Άδωνι Γεωργιάδη.

Με τους Ν.4999/2022 αρ.10 και 5107/2024 αποδομεί τον δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος και ουσιαστικά γυρίζει τον χώρο της υγείας στην αλήστου εποχής, κατάσταση που επικρατούσε προ ΕΣΥ.

Αφήνει καθηλωμένους τους μισθούς των υγειονομικών ,και αφήνει ελεύθερη την άσκηση ιδιωτικού έργου παρά την 871/2000 απόφαση του ΣτΕ, όπου γίνεται δεκτό ότι «από της εντάξεώς του στο ΕΣΥ ο γιατρός οφείλει όχι μόνον να παύσει να ασκεί την ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα, αλλά επιπλέον και να απέχει από κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά που θα μπορούσε να προκαλέσει την εντύπωση ότι παρά την ένταξή του στο ΕΣΥ, εξακολουθεί να ασκεί ιδιωτικώς την ιατρική».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ουσιαστικά απευθύνεται στο 10% του ιατρικού σώματος-τόσοι ασκούν σήμερα ιδιωτικό έργο - ελπίζοντας ότι θα δράσουν ως πραιτωριανοί στην απόπειρα αλλαγής του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Φρούδες ελπίδες. Οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν αξιακούς κώδικες που υπερβαίνουν τους σχεδιασμούς του Μαξίμου Α.Ε.

Όμως ας δούμε νηφάλια και χωρίς δογματισμούς γιατί θα πρέπει να επανέλθει η αποκλειστική και πλήρης απασχόληση και με τι μέτρα θα στηρίξουμε την Δημόσια Υγεία και τους λειτουργούς της.

Η άσκηση ιδιωτικού έργου παραβιάζει ευθέως την βασική αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στο ΕΣΥ. Δεν γίναμε αίφνης Σουηδία, και σαφώς οι ασθενείς των ιδιωτικών ιατρείων τυγχάνουν άμεσης πρόσβασης στα δημόσια νοσοκομεία στις λίστες χειρουργείων, στις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις παρά τα όσα ορίζουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις.

Δεν χρήζει ιδιαίτερης επιχειρηματολογίας ότι θα αυξηθούν οι ήδη υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας.

Ευθέως ως Πολιτεία, παραβιάζουμε το ανώτερο ωράριο εργασίας (πάνω από 48 ώρες) που έχει ορισθεί και στο παρελθόν έχουμε τιμωρηθεί από την Ε.Ε Ο καθημερινός χρόνος εργασίας ,οι υποχρεωτικές εφημερίες και οι ώρες ιδιωτικού ιατρείου υπερβαίνουν κατά πολύ το 48ωρο. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout) δεν αφορά μόνο την υγεία του ίδιου του εργαζομένου αλλά επηρεάζει σοβαρά τους ασθενείς προκαλώντας αύξηση ιατρικών λαθών.

Το «ωφελείν ή μή βλάπτειν» δεν είναι μόνο η θεμελιώδης ιπποκρατική αρχή, αλλά ηθικός κανόνας ζωής για τους υγειονομικούς που οφείλουν να τηρούν.

Κατά συνέπεια, επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του ΕΣΥ, και μέτρα διαφάνειας που θα στερήσουν το έδαφος για αθέμιτες συναλλαγές, που μια μειοψηφία του ιατρικού σώματος χρησιμοποιεί.

-Αύξηση των αποδοχών με ορίζοντα την σύγκλειση με το Μ.Ο της Ε.Ε.

-Διεύρυνση της απογευματινής λειτουργίας με σειρά διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων που το κόστος θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέρος από από αυτό θα θα πηγαίνει στους υγειονομικούς που εθελουσίως θα συμμετέχουν.

-Συμβάσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και αμοιβή στους συμμετέχοντες.

-Λίστα χειρουργείου ηλεκτρονική, προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους με κριτήρια επιστημονικά αδιαμφισβήτητα περί επείγοντος, και προτεραιότητας.

Από την μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας διακήρυξε ότι θα υπερασπιστούμε τις συλλογικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης που συνειδητά ανατρέπονται.

Θα γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα τιμήσει το συμβόλαιο με τους πολίτες.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι Αναπλ. Τομεάρχης Υγείας)