Η ευθύνη μας είναι ιστορική. Οι επιλογές του καθένα, και ιδιαίτερα οι συλλογικές, θα καθορίσουν κάτι πιο μεγάλο από κάθε θεμιτή ατομική προσδοκία και φιλοδοξία.

Έχουμε μια κυβέρνηση ,όπως είπε στην Λαμία ο Αλέξης Τσίπρας που την καθοδηγούν δύο κατευθύνσεις υποταγής. Η μία είναι η υποταγή, στους ισχυρούς στο διεθνή χώρο, όσο κι αν αυτοί παραβιάζουν κάθε κανόνα δικαίου και ανθρωπισμού, και η άλλη είναι η υποταγή στους ισχυρούς στο εσωτερικό. Στις οικονομικές ελίτ που κυριαρχούν στη χώρα. Στα μεγάλα συμφέροντα που διαπλέκονται με το κράτος. Και στα κυκλώματα που κερδοσκοπούν σε βάρος της πλειοψηφίας, αξιοποιώντας ακόμα και τον πόλεμο ως ευκαιρία εύκολου πλουτισμού.

Η κοινωνία, σε όλες τις μετρήσεις της κοινής της κοινής γνώμης λέει ένα ηχηρό όχι σε αυτή την κυβέρνηση. Σήμερα, δυστυχώς, όμως οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν είναι σε θέση να προτείνουν μια ρεαλιστική προοδευτική απάντηση, διέξοδο, εναλλακτική στο καθεστώς της διαφθοράς και της ανασφάλειας. Το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο και το μεγάλο επίδικο που κυριάρχησε ήταν η συγκυβέρνηση με την Ν.Δ. Στο τέλος μάλιστα πανηγυρίζουν γιατί χρειάστηκε να γίνουν οι μεγάλοι συμβιβασμοί που θα αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη. Μετακινήσεις χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, που απαξιώνουν έτι περαιτέρω την πολιτική και τους πολιτικούς. Οι πολίτες παλεύουν με την καθημερινότητα που τους εξουθενώνει και αναζητούν ελπίδα.

Επείγει να υπάρξει εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο.

Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να, να στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε, όχι μόνο το όχι της κοινωνίας στον Μητσοτάκη αλλά το μεγάλο ΝΑΙ μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής στην προοδευτική παράταξη.

Το οδοιπορικό της ΙΘΑΚΗΣ έχει φέρει καρπούς ήδη. Μας έφερε σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολλών και άνοιξε νέους δρόμους. Αναμετρηθήκαμε προσωπικά και συλλογικά με το παρελθόν και ζωγραφίσαμε το μέλλον. Το μέλλον της νέας γενιάς και της Πατρίδας. Συναντήσαμε νέα δυναμικά ακροατήρια, αλλά δεν ξεχάσαμε και τους ”αόρατους’ της κοινωνίας. Κάνουμε ρεαλιστικές και κοστολογημένες προτάσεις, για τα κοινωνικά στρώματα που εξωθούνται στο περιθώριο με την σημερινή ανάλγητη κυβερνητική πολιτική.

Σε όλες τις πόλεις που πήγε, η ανταπόκριση των πολιτών ήταν εντυπωσιακή. Μας δίνει αισιοδοξία και κουράγιο για τα επόμενα βήματα που δεν θα αργήσουν.

Ναι με σεβασμό στις πολιτικές αποσκευές που κουβαλάει ο καθένας.

Όχι ως εισιτήριο προτεραιότητας αλλά ως κατάθεση ψυχής και συνδρομής στο δρόμο για την Ιθάκη.

Δεν είναι η ώρα της εσωστρέφειας, της αναζήτησης ευθυνών για λάθη που έγιναν, για συμπεριφορές που πλήγωσαν. Ο εχθρός είναι εκτός των τειχών, είναι ισχυρός και δεν πρέπει να υποτιμάται.

Αν αποτύχουμε εμείς, παραμονεύει η ακροδεξιά. Η ανασφάλεια ,η φτώχεια, η περιθωριοποίηση, οι ανισότητες μαζί με τον φόβο για το μέλλον θα ξυπνήσουν τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Χρειάζεται ένα βήμα πίσω για το άλμα στο μέλλον.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι γιατρός)