Στα Αρχαία η δυσκολία κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα, στα Μαθηματικά και τη Βιολογία ο πήχηςανέβηκε αισθητά, δοκιμάζοντας για τα καλά τους υποψηφίους που διεκδικούν τις υψηλές βαθμολογίες και τις περιζήτητες σχολές.

Τα πρώτα συμπεράσματα από τη δεύτερη ημέρα των Πανελληνίων 2026 δείχνουν ότι οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν θέματα διαφορετικής βαρύτητας και απαιτήσεων, με τα Μαθηματικά και τη Βιολογία να ανεβάζουν αισθητά τον βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τα Αρχαία Ελληνικά που ναι μεν είχαν δυσκολία αλλά ήταν αντιμετωπίσιμη.

Στα Αρχαία, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν απαιτητικά αλλά αναμενόμενα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το διδαγμένο και το αδίδακτο κείμενο κινήθηκαν εντός της φιλοσοφίας των προηγούμενων ετών, ενώ η Γραμματική και το Συντακτικό απαιτούσαν επαρκή γνώση και προσοχή. Σημείο αυξημένης δυσκολίας αποτέλεσε ο υποθετικός λόγος, ο οποίος απαιτούσε συνδυαστική σκέψη και ουσιαστική κατανόηση των συντακτικών δομών.

Αντίθετα, στα Μαθηματικά η εικόνα ήταν σαφώς πιο απαιτητική. Παρότι τα πρώτα θέματα επέτρεπαν στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να χτίσουν μια ικανοποιητική βαθμολογία, η δυσκολία κλιμακώθηκε σημαντικά στα τελευταία ερωτήματα. Το Θέμα Δ και ιδιαίτερα τα τελικά υποερωτήματα λειτούργησαν ως πραγματικό φίλτρο αριστείας, απαιτώντας υψηλού επιπέδου μαθηματική αντίληψη, συνδυαστική σκέψη, υπολογιστική ταχύτητα και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. Ακόμη πιο έντονη ήταν η πίεση στη Βιολογία, όπου οι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ζητήματα που απαιτούσαν όχι μόνο γνώση της θεωρίας αλλά και εκτεταμένες αιτιολογήσεις, σύνθεση πληροφοριών και κριτική επεξεργασία των δεδομένων. Τα Θέματα Γ και Δ δοκίμασαν τις αντοχές των μαθητών, καθώς συνδύαζαν μεγάλο εύρος ύλης με χρονοβόρες απαντήσεις, δημιουργώντας συνθήκες έντονης πίεσης μέχρι το τελευταίο λεπτό της εξέτασης.

Η συνολική εικόνα της ημέρας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ενώ στα Αρχαία η δυσκολία κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα, στα Μαθηματικά και τη Βιολογία ο δείκτης δυσκολίας ανέβηκε αισθητά, δοκιμάζοντας για τα καλά τους υποψηφίους που διεκδικούν τις υψηλές βαθμολογίες και τις περιζήτητες σχολές. Οι τελικές επιδόσεις αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από την ικανότητα των μαθητών να διαχειριστούν όχι μόνο τη γνώση αλλά και την πίεση του χρόνου, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό και στα δύο μαθήματα.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν αξία τα όσα μας αναφέρει ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης που σημειώνει ότι κοινή διαπίστωση από πολλούς εκπαιδευτικούς είναι ότι τα φετινά θέματα σε Μαθηματικά και Βιολογία παρουσίασαν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγουν από τα όρια της εξεταστέας ύλης. Το γεγονός αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς περιορίζει το ενδεχόμενο αμφισβητήσεων και εντάσεων γύρω από τη διαδικασία των εξετάσεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι, παρά τις πρώτες εντυπώσεις και τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται για το πώς ανταποκρίθηκαν οι υποψήφιοι, αυτές δεν αποτελούν πραγματικά δεδομένα αλλά αρχικές προσεγγίσεις. Συχνά βασίζονται στην εμπειρία και στην εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για το επίπεδο δυσκολίας, η οποία όμως μπορεί να διαφέρει από την πραγματική επίδοση των μαθητών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η πραγματικότητα των γραπτών μπορεί να αποδειχθεί διαφορετική από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς οι υποψήφιοι ενδέχεται να έχουν αποδώσει πολύ καλύτερα ή και διαφορετικά από αυτό που αρχικά αναμένεται. Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζει, η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτεί υπομονή μέχρι την επίσημη βαθμολόγηση. Μάλιστα ο κ. Στρατηγάκης στάθηκε ιδιαιτέρως στο ότι οι πρώτες εντυπώσεις για τη δυσκολία των θεμάτων και την απόδοση των μαθητών είναι ενδεικτικές και όχι οριστικές, καθώς η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται μόνο μέσα από τα βαθμολογημένα γραπτά.

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Γιάννης Βαφειαδάκης ΟΕΦΕ: «Η βάση «κλειδώνει» πιο εύκολα στα Μαθηματικά, το 20 απαιτεί υπέρβαση»

Κληθείς να σχολιάσει τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά στο Dnews ο κ. Βαφειαδάκης πρόεδρος της ΟΕΦΕ σημείωσε ότι τα θέματα ήταν σαφώς εντός ύλης, ωστόσο παρουσίασαν αυξημένο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με την περσινή χρονιά, ιδιαίτερα ως προς τη διεκδίκηση της άριστης βαθμολογίας. Όπως ανέφερε, το φετινό διαγώνισμα χαρακτηρίζεται από διαβαθμισμένη δυσκολία, γεγονός που επέτρεψε τη σταδιακή αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά ταυτόχρονα απαιτούσε ουσιαστική προετοιμασία και ευρεία γνώση σημαντικών ενοτήτων της ύλης. Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη αξιοποίησης γνώσεων από προηγούμενες τάξεις, όπως η Τριγωνομετρία, καθώς και στην ευχέρεια στις αλγεβρικές πράξεις και στους χειρισμούς.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι τα θέματα επιβεβαιώνουν πως οι Πανελλήνιες δεν αποτελούν διαδικασία προετοιμασίας ενός μόνο σχολικού έτους, αλλά απαιτούν συνολική και σταδιακή οικοδόμηση γνώσεων. Η συνέπεια στη μελέτη και η εμβάθυνση σε βασικές έννοιες της Ανάλυσης και της Άλγεβρας θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας.

Τέλος, όπως υπογράμμισε παρότι η άριστη βαθμολογία ήταν πιο απαιτητική σε σχέση με πέρυσι, οι υποψήφιοι μπορούσαν να προσεγγίσουν σχετικά πιο εύκολα βαθμολογίες της τάξης του 8 έως 10, γεγονός που δείχνει ότι το διαγώνισμα παρείχε μια βασική «ζώνη επιτυχίας» για όσους είχαν επαρκή προετοιμασία και κατανόηση της ύλης. Συνολικά, πρόκειται για ένα διαγώνισμα που συνδύασε σαφήνεια, διαβάθμιση και αυξημένες απαιτήσεις για τις υψηλές επιδόσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της συστηματικής και μακροχρόνιας προετοιμασίας.

Μαθηματικά ΓΕΛ 2026: Το «ηλεκτροσόκ» του Δ θέματος - Η συστηματική μελέτη επιβραβεύτηκε

Ειδικότερα, τα Μαθηματικά είχαν σαφή διαβάθμιση δυσκολίας και αναφορές σε βασικές έννοιες της εξεταστέας ύλης. Ωστόσο, αν υπήρξε ένα σημείο που ξεχώρισε και συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο, αυτό ήταν αναμφίβολα το Θέμα Δ, το οποίο λειτούργησε ως το πραγματικό κριτήριο διάκρισης των υψηλών βαθμολογιών. Τα Θέματα Α και Β κρίνονται βατά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, καθώς βασίζονταν σε γνώριμες θεωρητικές γνώσεις και τυπικές εφαρμογές της Ανάλυσης. Το Θέμα Γ ανέβασε τον βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια και μεγαλύτερη ευχέρεια στους μαθηματικούς χειρισμούς. Το πιο ζόρικο σημείο της εξέτασης, όμως, ήρθε στο Θέμα Δ. Τα πρώτα ερωτήματα επέτρεπαν στους μαθητές να «μπουν» ομαλά στο θέμα, όμως η συνέχεια απαιτούσε αυξημένη μαθηματική ωριμότητα, συνδυαστική σκέψη και κυρίως σωστή στρατηγική. Το Δ3 και ιδιαίτερα το Δ4 δοκίμασαν όχι μόνο τις γνώσεις των υποψηφίων αλλά και την αντοχή τους στην πίεση του χρόνου. Το τελευταίο υποερώτημα αποτέλεσε για πολλούς το «ηλεκτροσόκ» του διαγωνίσματος. Δεν αρκούσε η καλή γνώση της θεωρίας ούτε η απομνημόνευση μεθοδολογιών. Χρειαζόταν βαθιά κατανόηση των εννοιών, ικανότητα σύνθεσης διαφορετικών εργαλείων της ανάλυσης και ψυχραιμία απέναντι σε έναν μεγάλο όγκο πράξεων και συλλογισμών. Οι μαθητές που είχαν προετοιμαστεί σε βάθος και μπορούσαν να διαχειριστούν σύνθετα προβλήματα είναι εκείνοι που αναμένεται να διεκδικήσουν τις πολύ υψηλές βαθμολογίες, ενώ για τους υπόλοιπους το τελευταίο μέρος του διαγωνίσματος λειτούργησε ως ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εμπόδιο.

Μιλώντας στο Dnews ο μαθηματικός Δημήτρης Μιχελής (fb/Math- Mαθηματικά- @maths.science) σχολίασε ότι «τα θέματα χαρακτηρίστηκαν από επιστημονική πληρότητα και σαφή προσανατολισμό προς την επιλογή των καλά προετοιμασμένων υποψηφίων. Θέμα Α: Η θεωρία κινήθηκε σε αναμενόμενα πλαίσια, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει εφησυχασμό. Η απόδειξη και οι ερωτήσεις τύπου «Σωστό/Λάθος» απαιτούσαν ακρίβεια στη διατύπωση και προσοχή στις λεπτομέρειες των ορισμών (όπως το πεδίο ορισμού στην παράγωγο της σφχ). Θέμα Β: Εστίασε στις βασικές συναρτησιακές έννοιες (σύνθεση, αντίστροφη). Αν και θεωρείται «βατό», απαιτούσε προσεκτικές αλγεβρικές πράξεις και σωστή διαχείριση των λογαρίθμων για την αποφυγή απώλειας μονάδων από απροσεξία. Θέμα Γ: Εδώ ξεκίνησε η ουσιαστική δυσκολία. Ο συνδυασμός ασυμπτώτων, παραγώγων και ολοκληρωμάτων (ερώτημα Γ3) έλεγξε την ικανότητα των μαθητών να μεταπηδούν από το ένα κεφάλαιο στο άλλο με ευχέρεια. To Θέμα Δ είναι το «βαρύ» πυροβολικό της ημέρας. Η χρήση του Θεωρήματος Bolzano στο Δ1 και η σύνθετη διαχείριση των εμβαδών στο Δ4(ii) απαίτησαν υψηλό επίπεδο μαθηματικής αντίληψης. Οι υποψήφιοι έπρεπε να επιστρατεύσουν συνδυαστική σκέψη για να συνδέσουν τα δεδομένα.»

Μάλιστα τόνισε ότι εν σχέση με τις περασμένες χρονιές τα φετινά έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα της σκέψης παρά στον όγκο των πράξεων. «Οι μαθητές που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά, είχαν δουλέψει σε βάθος τις βασικές έννοιες της Ανάλυσης και είχαν εξασκηθεί σε απαιτητικά συνδυαστικά θέματα, μπορούσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά. Αντίθετα, οι μαθητές με κενά στην ύλη ή με αδυναμία στις πράξεις πιθανόν να δυσκολεύτηκαν, ιδιαίτερα στα Θέματα Γ και Δ. Τα σημερινά θέματα επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά ότι η επιτυχία στα Μαθηματικά δεν στηρίζεται στην αποστήθιση έτοιμων λύσεων ή στην εκμάθηση «μεθοδολογιών» τύπου τυφλοσούρτη. Αντιθέτως, απαιτείται μεθοδική προετοιμασία από την αρχή της χρονιάς, ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και των ιδιοτήτων, συνεχής εξάσκηση σε θέματα που απαιτούν σύνθεση διαφορετικών ενοτήτων καθώς και καθαρό μυαλό την ώρα της εξέτασης, ώστε να αναγνωριστούν τα κατάλληλα θεωρήματα πίσω από τις διατυπώσεις. Το φετινό διαγώνισμα ήταν δίκαιο για όσους εμβάθυναν στην ύλη, ενώ έθεσε ψηλά τον πήχη για την εξασφάλιση του «άριστα», αναδεικνύοντας τη σημασία της κριτικής ικανότητας έναντι της στείρας γνώσης.»

Ο αιφνιδιασμός του Γ3 στα Μαθηματικά

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο σχολιασμός της μαθηματικού Μαρίας Ελευθερίας Στρογγύλη (fb/Σχολείο Μαθηματικών) που στάθηκε στο γεγονός ότι τα φετινά θέματα απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και σωστή διαχείριση του χρόνου, καθώς παρά το σχετικά ομαλό ξεκίνημα, η δυσκολία αυξανόταν αισθητά στα επόμενα θέματα. Μιλώντας στο Dnews ανέφερε ότι «Ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή τα θέματα Στο Θέμα Β, τα περισσότερα ερωτήματα ήταν διαχειρίσιμα, ωστόσο το Β3 συγκέντρωνε σημαντικό αριθμό μονάδων και δεν ήταν εξίσου προσιτό σε όλους τους υποψηφίους, απαιτώντας καλή κατανόηση της μεθοδολογίας και προσοχή στους χειρισμούς. Η δυσκολία ανέβηκε αισθητά στο Θέμα Γ, το οποίο χαρακτηρίζεται απαιτητικό. Ιδιαίτερα το Γ3 προβλημάτισε αρκετούς μαθητές, καθώς πρόκειται για τύπο ερωτήματος που είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί και βρισκόταν έξω από το συνηθισμένο «πνεύμα» των θεμάτων που είχαν συνηθίσει οι υποψήφιοι τα τελευταία χρόνια. Το Θέμα Δ αποτέλεσε το πιο δύσκολο κομμάτι του διαγωνίσματος. Περιλάμβανε αυξημένο όγκο πράξεων, απαιτούσε συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια και χρειαζόταν στρατηγική σκέψη σε κάθε βήμα. Τα τελευταία υποερωτήματα απευθύνονταν ουσιαστικά σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές»

Βιολογία ΓΕΛ 2026: Τα Θέματα Γ και Δ εκτόξευσαν τον πήχη δυσκολίας - Η κρυμμένη δυσκολία στο Α

Από τα «δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών» τα σημερινά στη Βιολογία σύμφωνα με το βιολόγο Κυριάκο Σαββόγλου (Ο viologos) που μιλώντας στο Dnews ανέφερε ότι « Στο Α1 υπάρχει μία μικρή δυσκολία· θα πρέπει οι μαθητές να προσέξουν το κωδικόνιο έναρξης και το κωδικόνιο λήξης. Το Α2 είναι θεωρία και το Α3 επίσης, όπως και το Α4. Όλα μέσα από το βιβλίο. Το Α5 θέλει προσοχή γιατί το πρωτόζωο είναι ευκαρυωτικός οργανισμός, οπότε δεν γίνεται ωρίμανση. Σίγουρα το πιο απαιτητικό από τα επιλογής. Στο Β, στο Β1 είναι μια αντιστοίχιση που καλύπτει μεγάλο εύρος της ύλης, στο Β2 είναι ορισμοί του βιβλίου, στο Β3 είναι συνδυαστικό στο πρώτο κομμάτι και θέλει προσοχή, το Β4 είναι καθαρή θεωρία. Γενικά το Β καλύπτει μέρος του πρώτου τεύχους.

Το Γ1 θα το θεωρήσω από τα πιο δύσκολα σημεία της εξέτασης, γιατί οι μαθητές θα πρέπει να καταλάβουν ότι το ένα γνώρισμα είναι φυλοσύνδετο και από εκεί και πέρα να γράψουν τους γονότυπους στους γονείς και τους απογόνους. Είναι δύσκολο θέμα και αρκετά χρονοβόρο. Το δέντρο που ακολουθεί θεωρώ ότι είναι απαιτητικό. Υπάρχουν δύο μεταλλάξεις, που και αυτές θέλουν προσοχή στην αιτιολόγηση. Το Δ1 είναι σχετικά βατό. Στο Δ2 όμως με την αναστροφή πρέπει οι μαθητές να σκεφθούν αρκετά συνδυαστικά και να δουν ποιο γονίδιο και ποιος υποκινητής λειτουργεί αντίστοιχα. Το Δ3 στο πρώτο κομμάτι είναι αρκετά βατό, αλλά στο Δ4 θέλει προσοχή: οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν ότι ο προσανατολισμός είναι σωστός, αλλά υπάρχει εσώνιο και δεν θα υπάρξει έκφραση.» Μάλιστα όπως τόνισε «Τα θέματα Γ και Δ είναι απαιτητικά και έχουν πονηριά καθώς απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το Α και το Β τα λύνανε σίγουρα οι περισσότεροι μαθητές, αλλά το Γ και το Δ ήταν πολύ απαιτητικά σε αρκετά τους σημεία.»

Αρχαία Ελληνικά ΓΕΛ 2026: Απαιτητικό το Άγνωστο - Η δυσκολία με τον υποθετικό λόγο

Τα φετινά θέματα των Αρχαίων κινήθηκαν σε γνώριμα μονοπάτια, χωρίς εκπλήξεις ή ακραίες δυσκολίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη φιλοσοφία της Κεντρικής Επιτροπής να εξετάζει ουσιαστικά την κατανόηση της ύλης και όχι την αποσπασματική αποστήθιση. Παρότι οι εκφωνήσεις ήταν σαφείς και τα ζητούμενα ξεκάθαρα, το διαγώνισμα απευθυνόταν κυρίως σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι είχαν εμβαθύνει τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο. Δεν υπήρξαν θέματα που να αιφνιδιάζουν ή να βγαίνουν εκτός φιλοσοφίας του μαθήματος, ωστόσο το απαιτητικό αδίδακτο κείμενο και ο υποθετικός λόγος λειτούργησαν ως τα βασικά σημεία στα οποία θα προκύψουν οι βαθμολογικές διαφοροποιήσεις. Πρόκειται για ένα διαγώνισμα που έδωσε τη δυνατότητα στους πραγματικά καλά προετοιμασμένους υποψηφίους να δείξουν τις γνώσεις τους.

Το αδίδακτο κείμενο του Λυσία αποτέλεσε το πιο απαιτητικό κομμάτι της εξέτασης. Η μετάφραση παρουσίαζε αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς προϋπέθετε εξοικείωση με το λεξιλόγιο και τη σύνταξη. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν με επάρκεια, ωστόσο για αρκετούς υποψηφίους το συγκεκριμένο μέρος του διαγωνίσματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητικό.

Στη Γραμματική και το Συντακτικό τα θέματα κινήθηκαν σε αναμενόμενο πλαίσιο, εξετάζοντας μεγάλο εύρος γνώσεων χωρίς να περιλαμβάνουν ακραίες δυσκολίες. Ωστόσο, ένα σημείο φαίνεται πως ξεχώρισε και αναμένεται να συζητηθεί, η άσκηση του υποθετικού λόγου. Η συγκεκριμένη ερώτηση λειτούργησε ως το βασικό σημείο διαφοροποίησης ανάμεσα στους καλά προετοιμασμένους και στους μέτρια διαβασμένους υποψηφίους. Η αναγνώριση και μετατροπή του υποθετικού λόγου απαιτούσε συνδυαστική σκέψη και βαθύτερη κατανόηση των συντακτικών σχέσεων. Οι μαθητές έπρεπε να εντοπίσουν σωστά τη σχέση υπόθεσης και απόδοσης, να αναγνωρίσουν τον τύπο του υποθετικού λόγου και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες μετατροπές χωρίς να αλλοιώσουν το νόημα ή τις χρονικές αποχρώσεις των προτάσεων. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η δυσκολία του θέματος. Όσοι είχαν περιοριστεί στη μηχανική απομνημόνευση των κανόνων ενδέχεται να δυσκολεύτηκαν, καθώς η επιτυχής αντιμετώπιση της άσκησης απαιτούσε ουσιαστική κατανόηση και εξάσκηση σε σύνθετες περιπτώσεις. Αντίθετα, οι μαθητές που είχαν δουλέψει συστηματικά αντίστοιχες μετατροπές μπορούσαν να διαχειριστούν το ερώτημα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility σχολιάζοντας στο Dnews τα σημερινά θέματα επισημαίνει ότι «χαρακτηρίζονται ως κλιμακούμενης δυσκολίας και πλήρως εναρμονισμένα με το πνεύμα και τις απαιτήσεις του μαθήματος. Το διδαγμένο κείμενο απαιτούσε ουσιαστική κατανόηση των φιλοσοφικών εννοιών και των επιχειρημάτων του συγγραφέα, ενώ οι ερμηνευτικές ερωτήσεις έλεγχαν όχι μόνο τη γνώση αλλά και την ικανότητα σύνθεσης και κριτικής προσέγγισης των μαθητών. Παράλληλα, το αδίδακτο κείμενο παρουσίαζε ορισμένες γλωσσικές και συντακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις κινήθηκαν σε αναμενόμενο πλαίσιο, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Συνολικά, τα θέματα ξεχώρισαν για την επιστημονική τους αρτιότητα και την ισορροπία τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαβασμένους μαθητές να αναδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα επέτρεπαν τη σαφή βαθμολογική διαφοροποίηση των υποψηφίων.»