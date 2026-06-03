Για καλά προετοιμασμένους μαθητές που έχουν αφομοιώσει πλήρως την ύλη και μπορούν να ανταποκριθούν σε σύνθετη σκέψη αξιολογούνται τα φετινά θέματα στη Βιολογία.

Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η σημερινή εξεταστική διαδικασία των υποψηφίων στη Βιολογία για τις Πανελλήνιες 2026 για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται από ευρύτητα κάλυψης της διδακτέας ύλης, χωρίς ωστόσο να την εξαντλούν στο σύνολό της, και παρουσιάζουν σαφή διαβάθμιση δυσκολίας, με αυξημένες απαιτήσεις στα τελευταία θέματα.

Συνολικά, τα θέματα κινούνται σε επίπεδο που απευθύνεται σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούσαν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους και να ανταποκριθούν με ψυχραιμία στα ζητούμενα. Το Θέμα Α, που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση της εκφώνησης και των διαθέσιμων επιλογών. Ειδικά το ερώτημα Α5 χρειάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση, χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο. Το Θέμα Β κρίνεται γενικά βατό, ωστόσο στο ερώτημα Β3 απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας και διαφοροποιεί τις επιδόσεις των υποψηφίων.

Το Θέμα Γ παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία στο σύνολό του, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό. Ιδιαίτερα το ερώτημα Γ1 απαιτεί πολύ καλή γνώση του 5ου κεφαλαίου και ουσιαστική κατανόηση των βασικών εννοιών, καθιστώντας το κρίσιμο για τη συνολική επίδοση στο θέμα. Το Θέμα Δ χαρακτηρίζεται απαιτητικό, καθώς για την επίλυσή του απαιτούνται γνώσεις από τρία διαφορετικά κεφάλαια. Η σύνθετη αυτή προσέγγιση προϋποθέτει καλή συνολική εικόνα της ύλης και ικανότητα συνδυαστικής σκέψης.

Συνολικά, τα θέματα της Βιολογίας κινούνται σε αυξημένο επίπεδο δυσκολίας, με σαφή στόχο τη διάκριση των πολύ καλά προετοιμασμένων υποψηφίων, ιδιαίτερα στα Θέματα Γ και Δ, τα οποία αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βαθμολογιών.

Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ: Συνδυαστικές γνώσεις και απαιτητικά ερωτήματα για τους υποψήφιους - Θέματα για καλά προετοιμασμένους

Τα θέματα των Εξετάσεων καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης, άλλα όχι όλο, παρουσιάζοντας διαβάθμιση δυσκολίας με τα θέματα Γ και Δ να είναι αυξημένης δυσκολίας σε σύγκριση με τα

περσινά και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, που μπορούν να διαχειριστούν σωστά το χρόνο και να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα με ψυχραιμία. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο Θέμα Α απαιτούν μεγάλη προσοχή στην ανάγνωση της εκφώνησης και των επιλογών, ιδιαίτερα το Α5, χωρίς όμως να κρίνονται δύσκολα. Το Θέμα Β κρίνεται βατό, αλλά απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια στο Β3. Το Θέμα Γ στο σύνολό του παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία συγκρινόμενο με το αντίστοιχο περσινό, ιδίως το Γ1 που απαιτεί πολύ καλή γνώση του 5ου κεφαλαίου. Το Θέμα Δ είναι απαιτητικό καθώς χρειάζονται γνώσεις από τρία διαφορετικά κεφάλαια.

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Βιολογία ΓΕΛ Πανελλήνιες 2026: Η «πονηριά» στο απαιτητικό Δ4

Σχολιάζοντας τα θέματα στο Dnews ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου (Ο viologos) τονίζει ότι «Το θέμα Α ήταν αρκετά βατ'ο, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη παγίδα. Το θέμα Β γενικά ήταν βατό, προσοχή θέλει το Β3 γιατί είναι συνδυαστικό. Το θέμα Γ είναι αρκετά χρονοβόρο και απαιτητικό, στα Γ1, Γ2. Τα Γ3, Γ4 είναι ωραία ερωτήματα, αλλά έξυπνα και επίσης απαιτητικά. Το Δ1 σχετικά βατο, το Δ2 απαιτητικό και έξυπνο, το Δ3 βατο, το Δ4 απαιτητικό στο τέλος, έχει πονηριά. Γενικά αυτά τα θέματα ήταν για μαθητές οι οποίοι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το Α και το Β τα λύνανε σίγουρα οι περισσότεροι μαθητές, αλλά το Γ και το Δ ήταν πολύ απαιτητικά σε αρκετά τους σημεία.»