Οι σταρ και οι ανερχόμενοι πρωταγωνιστές αφθονούν στο Μουντιάλ 2026. Κι όμως, πολλοί νοσταλγούν τον Τιερί Ανρί και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.
Ο Γάλλος είναι 48 ετών και ο Σουηδός 44 χρονών. Όμως, έχουν ηλικία οι θρύλοι του ποδοσφαίρου; Όχι, όπως φαίνεται.
Οι δυο τους συμμετέχουν σε εκπομπή του Fox News για το Μουντιάλ 2026. Στα διαλείμματα δεν χάνουν ευκαιρία να κάνουν παιχνίδια με την μπάλα. Και ακόμα της… μιλάνε.
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