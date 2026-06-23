Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Μπορεί να έληξε στις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τη δήλωση καθαρισμού οικοπέδων στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου, ωστόσο οι ιδιοκτήτες που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι η υπόθεση έχει κλείσει. Αντιθέτως, η έγκαιρη – έστω και εκπρόθεσμη – συμμόρφωση παραμένει κρίσιμη τόσο για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς όσο και για τον περιορισμό των οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων.

Με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας, η ΠΟΜΙΔΑ καλεί όσους δεν έχουν ακόμη καθαρίσει τα οικόπεδά τους να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες. Όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι η πλατφόρμα έχει κλείσει δεν αποτελεί δικαιολογία για την παράλειψη καθαρισμού, καθώς ο βασικός στόχος της νομοθεσίας παραμένει η προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του αστικού περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, όσοι ολοκληρώσουν τον καθαρισμό το συντομότερο δυνατό μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να βρεθούν αντιμέτωποι με ελέγχους ή καταγγελίες. Ωστόσο, μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας δεν είναι πλέον δυνατή η υποβολή δήλωσης καθαρισμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα οικόπεδο έχει καθαριστεί αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, το πρόστιμο για τη μη δήλωση έχει περιοριστεί στα 100 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι το οικόπεδο παραμένει ακαθάριστο. Εφόσον υπάρξει καταγγελία ή αυτεπάγγελτος έλεγχος, ο ιδιοκτήτης καλείται να συμμορφωθεί άμεσα. Αν δεν το πράξει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι συναινεί στον καθαρισμό από τον οικείο δήμο, ο οποίος στη συνέχεια θα του καταλογίσει τη σχετική δαπάνη.

Παράλληλα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται αυτομάτως, αλλά μόνο αφού ο ιδιοκτήτης ενημερωθεί για τη δυνατότητα εκ των υστέρων συμμόρφωσης και εξακολουθήσει να αδιαφορεί. Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για την ενημέρωση των πολιτών. Η πράξη επιβολής προστίμου θα πρέπει να κοινοποιείται προσωπικά στον ενδιαφερόμενο και όχι απλώς να αναρτάται στις υπηρεσίες του δήμου ή της Πυροσβεστικής. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί μετά τη διαπίστωση της παράβασης και ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

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Όσον αφορά τις περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης καθαρισμού, η νομοθεσία προβλέπει δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή ένστασης κατά της πράξης επιβολής προστίμου. Μέχρι να παρέλθει η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να κινηθεί ποινική διαδικασία, ενώ η εμπρόθεσμη άσκηση ένστασης αναστέλλει την ποινική δίωξη έως ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση.