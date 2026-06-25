Η εξομολόγηση του Βασίλη Κούκουρα για την υποκριτική και το θέατρο. Ο ρόλος από το «Κωνσταντίνου και Ελένης» που τον ακολουθεί.

Ο Βασίλης Κούκουρας είναι ένας από τους ηθοποιούς που έγινε ευρέως γνωστός στους τηλεθεατές μέσα από τη συμμετοχή του στην διαχρονική σειράς του ΑΝΤ1 «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Στη συγκεκριμένη σειρά συμπρωταγωνιστούσε υποδυόμενος τον Μάνθο Φουστάνο, έναν γοητευτικό άνδρα, με τον ρόλο να τον ακολουθεί, όπως αποκάλυψε, μέχρι και σήμερα.

Μέχρι σήμερα, όπως εξήγησε, έχει κάνει αρκετές δουλειές στο θέατρο, ωστόσο ο κόσμος και το τηλεοπτικό κοινό τον αποκαλεί με το όνομα του συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αυτό ωστόσο που τον χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι το γεγονός ότι το κοινό αναγνωρίζει την εξέλιξή του στο χώρο της υποκριτική:

«Ακόμη δεν έχει τελειώσει αυτό, με φωνάζουν ακόμη ‘Μάνθο Φουστάνο’. Είναι ευχάριστο να σε θυμούνται με έναν ρόλο ο οποίος έχει καταγραφεί στη συνείδησή τους. Από το ‘Μάνθος Φουστάνος’ έχω φύγει πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα και η έκπληξη των θεατών».

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Κλείνοντας, απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το αν από νεαρή ηλικία ήθελε να ακολουθήσει την υποκριτική και το επάγγελμα του ηθοποιού. Όπως εξήγησε, ο στόχος του ήταν να γίνει είτε πιλότος, είτε καθηγητής: «Όχι, δεν ήθελα να γίνω από μικρός ηθοποιός. Δεν ήταν αυτό το όνειρό μου αν και ο πατέρας μου με πήγε από νωρίς στο θέατρο. Ήθελα να γίνω πιλότος ή καθηγητής φιλοσοφικής».