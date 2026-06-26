«Είναι πολύ άδικο» είπε, αρνούμενος τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Αθώος δήλωσε στην απολογία του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ο οποίος, όπως και ο προκάτοχός του, Γρηγόρης Βάρρας που είχε παραιτηθεί το 2020 και ανέλαβε σύμβουλος του πρωθυπουργού, εμφάνισε τον εαυτό του ως θύμα «δολοφονίας χαρακτήρα». Για διαφορετικούς λόγους βέβαια ο καθένας, καθώς ο Γρηγόρης Βάρρας, έχει υποστηρίξει στην κατάθεσή του, πως μπήκε στο «μάτι του κυκλώνα» επειδή έστειλε στη Δικαιοσύνη τους φακέλους με τις παρανομίες που διαπίστωσε στον Οργανισμό.

Τι είπε για την έκθεση Τυχεροπούλου που κατηγορείται ότι... εξαφάνισε

Ο Δημήτρης Μελάς που διατέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2022, υπεραμύνθηκε της νομιμότητας όλων των ενεργειών του στον Οργανισμό, αν και όπως είπε, βρίσκεται «στη δίνη αρνητικής δημοσιότητας». Προσπαθώντας δε να αντικρούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού , είπε πως ο ίδιος έχει καταθέσει πέντε μηνυτήριες αναφορές σε «εξόφθαλμες» περιπτώσεις απάτης. Αρνήθηκε δε πως απέκρυψε οτιδήποτε, ότι οι φάκελοι χωρίς υπηρεσιακή συνέχεια αρχειοθετούνται . Όσο για την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ο κ. Μελάς ισχυρίστηκε πως του είχε αποσταλεί ως κείμενο που διαπίστωνε σοβαρές ενδείξεις παρατυπιών, αλλά όχι ως επίσημο πόρισμα κατόπιν εντολής και χωρίς σαφή πρωτοκόλληση. Όσο για την απώλεια του σχετικού φακέλου είπε πως εκείνος είχε ήδη αποχωρήσει από τον Οργανισμό όταν αναζητήθηκε.

Επιπλέον, ο κ.Μελάς αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπεξήγαγε έγγραφα που σχετίζονται με τους ελέγχους της κ.Τυχεροπούλου, λέγοντας: «Θα ήταν κουτό κάποιος να σκεφτεί να υπεξαγάγει, να κρύψει το φάκελο, τον οποίο ανά πάσα στιγμή μπορούσε να τον αναζητήσεις στο σύστημα. Θέαση έχουν όλα τα γραφεία. Θα είχε κάποια ουσία αν γινόταν μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλου εν κρυπτώ, χωρίς τα αποτελέσματα να έχουν περάσει στο σύστημα»

Ισόβαθμη η νέα θέση της Τυχεροπούλου, σύμφωνα με τον Δ. Μελά

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βρήκε δυσμενή την μετακίνηση της κ. Τυχεροπούλου στη διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού, μετά τους ελέγχους της, υποστηρίζοντας πως δεν επρόκειτο για υποβάθμιση, αλλά αντιθέτως η νέα της θέση ήταν «ζωτικής σημασίας, ισόβαθμη», χωρίς μείωση μισθού και έγινε μετά από παράπονα στη διεύθυνση που υπηρετούσε.

Ο κ. Μελάς είπε επίσης ότι ουδέποτε άσκησε πίεση σε υπαλλήλους για παράνομες ενέργειες και ζήτησε να κριθεί αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία , ενώ σχολιάζοντας την κατάθεση του προκατόχου του Γρηγόρη Βάρρα περί αδιαφάνειας και συγκάλυψης ελέγχων, λέγοντας ότι, αν είχε τέτοια πεποίθηση , θα έπρεπε να την είχε θέσει ευθέως σε πολιτικό επίπεδο. «Εγώ, μόλις πήγαινα στο Μαξίμου θα έλεγα στον Πρωθυπουργό ότι, εκεί μέσα έχεις έναν ανέντιμο άνθρωπο, και την επόμενη μέρα θα είχα παραιτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχετικά με τη δική του αποχώρηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε υπουργική απαίτηση και μίλησε για έναν οργανισμό που χρησιμοποιήθηκε πολιτικά, ενώ πρόσθεσε ότι επέλεξε να παραιτηθεί στο τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων, ως το μόνο, όπως είπε, «ασφαλές» χρονικό παράθυρο για αλλαγή ηγεσίας, αφού η θητεία του είχε ήδη λήξει από τον Απρίλιο του 2022.

Με τρεις υπαλλήλους η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απολογούμενη στη συνέχεια η συγκατηγορούμενή του, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, περιέγραψε έναν οργανισμό με αυξανόμενες απαιτήσεις και ανεπαρκές ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων που, όπως είπε, λειτουργούσε με μόλις τρεις υπαλλήλους παρότι είχε νευραλγικό ρόλο.

Με ελλείψεις και ασάφειες η έκθεση Τυχεροπούλου

Αναφερόμενη η κ. Ρέππα στην έκθεση Τυχεροπούλου, είπε ότι τη χρέωσε στο αρμόδιο τμήμα σχεδιασμού και αξιολόγησης ελέγχου, διαπιστώνοντας ασάφειες. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι εντόπισε αναφορές σε εντολές ελέγχου με ασάφειες, ελλείψεις ως προς τα συνημμένα και απουσία τεκμηριωμένου risk analysis ανά παραγωγό. Κατά την άποψή της, η μη σαφής εντολή ελέγχου και η αποκλειστική υπογραφή της συντάκτριας αφήνουν περιθώρια διακριτικής μεταχείρισης και αδιαφάνειας στη σειρά και τον τρόπο ελέγχων.