Με καταδικαστική απόφαση κλείνει ακόμη μία υπόθεση παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Ένοχοι κρίθηκαν πριν από λίγο 57 αγρότες από την Κρήτη που δήλωναν ολόκληρες πλαγιές βουνών στην Καστοριά ως βοσκοτόπια και ελαιώνες!

Τι κι αν δεν ευδοκιμούν ελιές στην Καστοριά; 57 κατηγορούμενοι αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν πριν από λίγο ένοχοι, είχαν δηλώσει τεράστιες εκτάσεις στα βουνά της Καστοριάς ως ελαιώνες προκειμένου να εισπράττουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Άλλοτε πάντως φέρονται να τις παρουσίαζαν ως βοσκοτόπια και άλλοτε για την καλλιέργεια αμυγδάλων! «Μιλάμε για πλαγιές που δεν μπορείς να περπατήσει ή για κορυφές βουνών», είχε καταθέσει ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Δημήτρης Μόσχος που ήταν ένας από τους μάρτυρες στη δίκη καθώς είχε κάνει την αρχική καταγγελία το 2021.

«Το 2020 με την ιδιότητα του προέδρου του συνεταιρισμού ζήτησα στον ΟΠΕΚΕΠΕ να δω τι καλλιέργειες δηλώνονται στην περιοχή. Έμαθα προφορικά ότι δηλώνονται 64.000 στρέμματα ως βοσκότοποι για το 2020. Μου είπαν για 22.000 ελαιόδεντρα, που στην Καστοριά δεν ευδοκιμούν και 17.000 αμυγδαλιές που ούτε αυτό ισχύει», περιέγραψε ο μάρτυρας και συμπλήρωσε: « Έχουν γίνει φοβερά πράγματα. Πήγε κάποιος πραγματικός ιδιοκτήτης και βρήκε την έκτασή του δηλωμένη για ελαιόδεντρα…στους πρόποδες του Βιτσίου, δηλαδή 1.100 μ. υψόμετρο! Είναι αλπικό τοπίο! ….Είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ». (…)

Αθώα μία παραγωγός που επέστρεψε τα χρήματα

Από τους συνολικά 58 κατηγορούμενους στην υπόθεση, το δικαστήριο αθώωσε μόνο μία παραγωγό, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλειψη του αξιοποίνου, καθώς έχει επιστρέψει εντόκως τα χρήματα που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται γύρω στις 30 χιλιάδες ευρώ. Για ορισμένους εκ των καταδικασθέντων το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες και μείωσε διόρθωσε τα ποσά των επιδοτήσεων που αναγράφονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκτάσεις στην Καστοριά τις οποίες δήλωναν ψευδών ως βοσκοτόπια ως βοσκοτόπια αλλά και για καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου.

Οι καταδικασθέντες δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο για να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

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Το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Ιουλίου, προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλει στους καταδικασθέντες.