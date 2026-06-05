Οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Με βαριές κατηγορίες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οι 13 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Όλοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.