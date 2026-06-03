«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όφειλε να επιταχύνει την ολοκλήρωση του έργου μετά το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο Παύλος Πολάκης ζητά πειστικές εξηγήσεις από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης γιατί «πηγαίνει συνεχώς πίσω» το έργο της Γεωπληροφοριακής Υποδομής, εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φαίνεται ότι χειρίζεται με τρόπο… το λιγότερο προβληματικό ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που φέρει τον τίτλο “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”», αναφέρει ανακοίνωση του ανεξάρτητου βουλευτή Χανίων.



Κύριος σκοπός του έργου «είναι να αποτελέσει τον κεντρικό ψηφιακό κόμβο συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της γεωχωρικής (χαρτογραφικής) πληροφορίας που αφορά στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ορθή επαλήθευση των αιτήσεων επιδότησης», επισημαίνει.



«Μετά από προσπάθειες πέντε ετών, τελικά στις 31/12/2024 το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα 651.111,60 ευρώ με ΦΠΑ. Δυστυχώς, όμως, όπως προκύπτει από δημόσια έγγραφα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντί να επιταχύνει την ολοκλήρωση του έργου ως όφειλε μετά το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο το έχει αφήσει να μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα μεταθέτοντας συνεχώς τις προθεσμίες, αλλά φαίνεται να σχεδιάζει και την ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης», συμπληρώνει

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παύλος Πολάκης καλεί τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης να απαντήσουν μεταξύ άλλων:

- Ποια είναι τα παραδοτέα του έργου και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους;

- Ποια από τα παραδοτέα του έργου έχουν γίνει αποδεκτά, πότε και με ποιες τροποποιήσεις;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Ποια από τα παραδοτέα του έργου κρίθηκαν ανεπαρκή και δεν παρελήφθησαν και για ποιο λόγο έγινε αυτό;

- Έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιάζεται πληρωμή για παραδοτέα που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές προδιαγραφές;

- Είναι υπό συζήτηση η τροποποίηση της σύμβασης και αν ναι ποιες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν και για ποιο λόγο;

«Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δεν είναι απλά τεχνικά και τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν να μας εξηγήσουν με πειστικό τρόπο, πώς είναι δυνατόν την ώρα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η κυβέρνηση αλλάζει τους υπουργούς σαν τα πουκάμισα, ένα τόσο σημαντικό έργο που υποτίθεται ότι θα εγγυηθεί διαφάνεια, έλεγχο και αξιοπιστία στις αγροτικές πληρωμές να πηγαίνει συνεχώς πίσω», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Παύλου Πολάκη

Θέμα: Τι συμβαίνει με το σημαντικό έργο της «Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»;

Στις 28 Απριλίου του 2025 υπογράφεται επιτέλους η σύμβαση ενός σημαντικού, αλλά πολύπαθου έργου, που φέρει τον τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η χρηματοδότηση του γίνεται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) όσο και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά στην αποτύπωση και διαχείριση:

α) Των Βοσκήσιμων Γαιών

β) Της Ακίνητης Περιουσίας και

γ) Του Ελαιοκομικού και Αμπελουργικού Μητρώου.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται προμήθεια-εγκατάσταση του απαιτούμενου Εξοπλισμού (hardware) και Συστημικού λογισμικού (system software) για τη λειτουργία του ΟΠΣ το οποίο θα περιλαμβάνει:

α) Κόμβο συγκέντρωσης όλης της γεωχωρικής πληροφορίας

β) Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών της Ελλάδος

γ) Σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

δ) Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου

ε) Εφαρμογές Διεπαφής διακριτές για κάθε ένα υπό ανάπτυξη σύστημα

Με απλά λόγια, ο κύριος σκοπός του έργου είναι να αποτελέσει τον κεντρικό ψηφιακό κόμβο συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης όλης της γεωχωρικής (χαρτογραφικής) πληροφορίας που αφορά στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ορθή επαλήθευση των αιτήσεων επιδότησης.

Για να φτάσουμε, όμως, στην υπογραφή της σύμβασης χρειάστηκε να περάσουν πέντε ολόκληρα χρόνια. Πιο αναλυτικά:

Με έγγραφο της η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (369/82117/12-03-2020) ζητά τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» με κωδικό ΟΠΣ 5045563 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα 2014-2020.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου (15/09/2020), βγαίνει στη δημοσιότητα το τεύχος διακήρυξης (ΑΡ. 3536/ΓΕ/2020).

Η διαδικασία όμως δεν ολοκληρώθηκε και ο διαγωνισμός ματαιώθηκε (ΑΔΑ 6Ρ924653ΠΓ-Γ9Η) προκειμένου να αλλάξουν οι τεχνικές προδιαγραφές και να επαναπροκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στις 31/12/2024 εκδίδεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση για την έγκριση αποτελέσματος του έργου το οποίο κατακυρώνεται στην εταιρεία NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται στα 651.111,60 ευρώ με ΦΠΑ.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού προκαλεί αντιδράσεις για την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων να βγάζει ανακοίνωση με τίτλο «Μεγάλα έργα με σκιές, μικρά έργα σε αδράνεια», στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας, καθώς καλύπτει κρίσιμες βάσεις δεδομένων, όπως οι βοσκήσιμες γαίες, η ακίνητη περιουσία, το ελαιοκομικό και το αμπελουργικό μητρώο. Ωστόσο, η ανάθεση σε εταιρεία, η οποία φέρεται εμπλεκόμενη σε υποθέσεις κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εγείρει εύλογα ερωτήματα και αναδεικνύει ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα. Ενώ η Δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διερευνούν σχετικές υποθέσεις, η διοίκηση του ΥπΑΑΤ όφειλε να σταθμίσει όχι μόνο τη νομική, αλλά και τη θεσμική διάσταση της επιλογής αυτής… Την ίδια ώρα, σημαντικά ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας του Υπουργείου, όπως καθυστερήσεις διαγωνισμών, εκκαθαρίσεις δαπανών, πληρωμές αναδόχων και άλλες εκκρεμότητες, παραμένουν σε στασιμότητα. Εύλογα διαμορφώνεται η εικόνα μιας διοίκησης που επιλέγει να δίνει προτεραιότητα σε «μεγάλα έργα» υπό σκιές, ενώ αφήνει τα κρίσιμα καθημερινά ζητήματα των υπηρεσιών και των υπαλλήλων να λιμνάζουν».

Σε αυτό κλίμα και λίγο πριν βγει στη δημοσιότητα το σκάνδαλο για το «μαύρο πολιτικό χρήμα» που διανεμήθηκε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράφεται στις 28 Απριλίου του 2025 η σύμβαση του έργου. Τα παραδοτέα του περιλαμβάνουν πέντε διακριτές φάσεις και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ανέρχεται στους 18 μήνες. Σήμερα, 13 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης φαίνεται ότι είμαστε πολύ μακριά από την υλοποίηση του έργου. Πιο αναλυτικά:

Στις 25/06/2025 εκδίδεται πρακτικό προσωρινής παραλαβής (υπ’ αριθμ. 171058) με το οποίο απορρίπτονται δυο από τα τρία παραδοτέα της φάσης 1 (ΠΑ1 και ΠΑ2) και ορίζεται ότι αυτά θα πρέπει να επανυποβληθούν σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που δόθηκαν.

Στις 04/07/2005 γίνεται αίτημα από τον Ανάδοχο για χρονική μετάθεση των παραδοτέων ΠΑ1 και ΠΑ2 με την αιτιολογία ότι δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις με τις υπηρεσίες! Επιπλέον ο ανάδοχος αιτείται τη χρονική μετάθεση των παραδοτέων ΠΒ1 και ΠΒ2, λόγω αδυναμίας προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού.

Στις 14/07/2025 εκδίδεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (αριθ. 190164) με το οποίο παραλαμβάνεται το ΠΑ3 και απορρίπτονται οριστικά τα ΠΑ1 και ΠΑ2 για να αντικατασταθούν και να παραδοθούν στις 27/10/2025.

Στις 17/07/2025 (αριθ. 194537) εκδίδεται το πρωτόκολλο οριστικής απόρριψης των παραδοτέων ΠΒ1 και ΠΒ2 της δεύτερης φάσης και ορίζεται η αντικατάσταση τους με προθεσμία τις 27/09/2025.

Όλα τα παραπάνω εγκρίνονται από τη Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μια απόφαση που αναρτάται στο διαδίκτυο στις 29/01/2026 (Α.Π. 21477)!

Δηλαδή, το καλοκαίρι του 2025 με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ να έχει βγει στη δημοσιότητα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντί να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αυστηρή εφαρμογή του αρχικού χρονοδιαγράμματος, «βάζει πλάτη» για τη χρονική μετάθεση των παραδοτέων. Σήμερα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ, δήθεν γιατί αυτή μπορεί να πετύχει την «κάθαρση» του οργανισμού βάζοντας τέλος στο σύστημα αδιαφάνειας, κακοδιαχείρισης και πελατειακών μηχανισμών, μαθαίνουμε ότι δρομολογείται ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης, με σημαντική μετάθεση προθεσμιών και τροποποίηση της αλληλουχίας των φάσεων του έργου, του οποίου η υλοποίηση μέχρι σήμερα έχει αποδειχτεί τουλάχιστον «προβληματική»!

Επειδή, η κυβέρνηση αντί να επιταχύνει την ολοκλήρωση του έργου ως όφειλε μετά το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο το έχει αφήσει να μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, αλλά φαίνεται να σχεδιάζει και την τροποποίηση της σύμβασης.

Επειδή, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου υποτίθεται ότι θα εγγυηθεί διαφάνεια, έλεγχο και αξιοπιστία στις αγροτικές πληρωμές, την ώρα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ερωτώνται ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

1. Ποια είναι τα παραδοτέα του έργου και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους;

2. Ποια από τα παραδοτέα του έργου έχουν γίνει αποδεκτά, πότε και με ποιες τροποποιήσεις;

3. Ποια από τα παραδοτέα του έργου κρίθηκαν ανεπαρκή και δεν παρελήφθησαν και για ποιο λόγο έγινε αυτό;

4. Έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιάζεται πληρωμή για παραδοτέα που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές προδιαγραφές;

5. Είναι υπό συζήτηση η τροποποίηση της σύμβασης και αν ναι ποιες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν και για ποιο λόγο;

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης:

1. Ποια η θέση της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για την πορεία της σύμβασης και ποια η γνώμη της σχετικά με την τροποποίηση αυτής;

2. Τι έχει εγκριθεί για να πληρωθεί και τι έχει πληρωθεί από τα παραδοτέα του έργου;

Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων

Αιτούμαστε και παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε:

Τα παραδοτέα του έργου, τα πρακτικά παραλαβής, τις αποφάσεις τροποποίησης και τις σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών επιτροπών του έργου.