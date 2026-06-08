Οι απολογίες συνεχίζονται.

«Μαραθώνιος» απολογιών από το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι ενώ οι απολογίες συνεχίζονται.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή, οι δύο από τους 12 κατηγορουμένους που βρίσκονται σήμερα ενώπιον του για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που φέρονται ότι εισέπραξαν μέσα σε πέντε χρόνια, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και έναν παραγωγό που φέρονται πως είχαν κεντρικό ρόλο στη κύκλωμα το οποίο, από το 2019-2024 καρπώθηκε, με ψευδείς δηλώσεις ή πλαστά δικαιολογητικά, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους περίπου 2, 5 εκ. ευρώ.

Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγυοδοσίας από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων επτά κατηγορουμένων, ενώ αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι υπέργηροι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.