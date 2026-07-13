«Είχα την τιμή να διατηρώ προσωπική σχέση μαζί του, την οποία θα θυμάμαι πάντοτε με θαυμασμό», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας για τον θάνατο του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι.

Πέθανε χθες ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, και ο Νίκος Δένδιας είπε το δικό «αντίο», μέσω του προσωπικό του λογαριασμού στο Χ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του και τον λαό της χώρας.

«Η απώλεια της Αυτού Υψηλότητας Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι αποτελεί βαθιά απώλεια για το Κατάρ και για όλους όσοι είχαν το προνόμιο να γνωρίσουν το βάθος του οράματος, της σοφίας και της ανθρωπιάς του.

Είχα την τιμή να διατηρώ προσωπική σχέση μαζί του, την οποία θα θυμάμαι πάντοτε με θαυμασμό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς την Αυτού Υψηλότητα Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τη Βασιλική Οικογένεια και τον λαό του Κατάρ. Είθε η διαχρονική παρακαταθήκη του να συνεχίσει να καθοδηγεί το έθνος που υπηρέτησε με ξεχωριστή αφοσίωση και είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη».

{https://x.com/NikosDendias/status/2076581936462512211}

Η ανακοίνωση του θανάτου επί το Εμιρικό Δικαστήριο

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε χθες το Εμιρικό Δικαστήριο (Amiri Diwan), το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι υπήρξε μια από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, όταν προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου, ενώ ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή επιρροή του στη διπλωματία, τις επενδύσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, τέθηκαν τα θεμέλια του αναπτυξιακού σχεδίου «Qatar National Vision 2030», που στόχευε στη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.