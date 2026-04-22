Χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις – απαντήσεις

Προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου έχουν οι πολίτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους από αγριόχορτα και εύφλεκτη βλάστηση, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο. Η υποχρέωση αφορά όχι μόνο τα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού, αλλά και εκτός σχεδίου εκτάσεις στις οποίες υπάρχει κτίσμα, με τις αρχές να προειδοποιούν για πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις – απαντήσεις:

1. Ποια είναι η προθεσμία για τον καθαρισμό;

Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Ωστόσο, η υποχρέωση δεν σταματά εκεί, καθώς ο χώρος πρέπει να παραμένει καθαρός καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τις 31 Οκτωβρίου.

2. Ποια οικόπεδα αφορά η υποχρέωση;

Η υποχρέωση αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμών, ακάλυπτους χώρους, καθώς και εκτάσεις σε απόσταση έως 100 μέτρων από οικισμούς. Επεκτείνεται επίσης και σε εκτός σχεδίου περιοχές, εφόσον υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό;

Υπεύθυνος δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά και ο νομέας, ο επικαρπωτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Το ποιος φέρει τελικά τη νομική ευθύνη ενδέχεται να διευκρινιστεί περαιτέρω.

4. Τι εργασίες περιλαμβάνει ο καθαρισμός;

Οι βασικές εργασίες περιλαμβάνουν την κοπή και απομάκρυνση ξερής βλάστησης, το κλάδεμα δέντρων και θάμνων και την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

5. Πρέπει να δηλώσω τον καθαρισμό; Αν ναι, πού;

Ναι, ο καθαρισμός πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Εναλλακτικά, η δήλωση μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

6. Τι πρόστιμα προβλέπονται αν δεν συμμορφωθώ;

Αν δεν δηλωθεί ο καθαρισμός, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Αν το οικόπεδο είναι και ακαθάριστο και αδήλωτο, το πρόστιμο φτάνει τα 500 ευρώ. Σε περίπτωση μη καθαρισμού, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του οικοπέδου.

7. Τι γίνεται αν δεν καθαρίσω το οικόπεδο;

Ο δήμος μπορεί να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και να χρεώσει στον ιδιοκτήτη το κόστος των εργασιών και της απομάκρυνσης των υλικών, πέρα από τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

8. Υπάρχουν συνέπειες για ψευδή δήλωση;

Ναι, η ψευδής δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ακριβή και ειλικρινή καταγραφή των στοιχείων.