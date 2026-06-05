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Δήλωση του π. Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά εξέδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Με θλίψη, αλλά και με αισθήματα τιμής, σεβασμού και βαθιάς αναγνώρισης για την προσφορά του στον τόπο, αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά, μία από τις εμβληματικές μορφές της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Ένας πολιτικός με διορατικότητα, ισχυρή προσωπικότητα και αίσθημα ευθύνης, που υπηρέτησε την πατρίδα από κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, αφήνοντας ουσιαστικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη της χώρας και στα μεγάλα έργα υποδομής.

Στη μακρά μας συμπόρευση εκτίμησα ιδιαίτερα τη θεσμική του σοβαρότητα, τη συνέπεια των θέσεών του και τον αυθεντικό πατριωτισμό που τον διέκρινε.

Η Ελλάδα χάνει έναν σημαντικό πολιτικό άνδρα και η Νέα Δημοκρατία ένα από τα ιστορικά της στελέχη.

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Στις κόρες του και στους οικείους του εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».