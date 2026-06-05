Ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Σουφλιά.

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την φιλία του και τις πολύτιμες συμβουλές του αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Υπηρέτησε, μετά το 1977, όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλλη. Την κυβέρνηση Τζαννετάκη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δώσαμε έναν καθαρό και ωραίο αγώνα για την ηγεσία της Παράταξης, το 2007, χωρίς αυτό να σκιάσει την ανθρώπινη και πολιτική μας σχέση. Λύσαμε με αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα την πρόσκαιρη παρεξήγηση της απομάκρυνσής του από το κόμμα.

Ως υπεύθυνος προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού έβαλε την σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή του 2004.

Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική.

Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας. Ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.

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Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε.

Στην Μαριάννα και στις αγαπημένες του κόρες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.