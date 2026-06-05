Παυλόπουλος για Σουφλιά: Αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά

Αναλυτικά η δήλωση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού κ. Προκοπίου Παυλοπούλου για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Γιώργου Σουφλιά.

Για έναν ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και ευπατρίδη, κάνει λόγο στο συλλυπητήριο μήνυμά του, για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Αναλυτικά σημειώνει ο κ. Παυλόπουλος:

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».