Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλα, κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό , που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».