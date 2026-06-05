Ο Πούτιν δέχθηκε με χαμόγελο την υπερβολική ομολογουμένως έκφραση πίστης του υπουργού Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Σε μία ασυνήθιστη, για Οικονομικά Φόρουμ, «επίθεση αγάπης» επιδόθηκε ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ σηκώθηκε από τη θέση του κατά τη διάρκεια του 9ου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, την ώρα που στη σκηνή ήταν ο Ρώσος πρόεδρος. Πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Από τον Covid σε όλες αυτές τις καταιγίδες, ακόμα και σήμερα περνάμε τόσες κρίσεις σε διαφορετικά μέρη και διαφορετικές φάσεις με διαφορετικούς σκοπούς, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις καταιγίδες με μια επιμελή δέσμευση ο ένας στον άλλον ως εταίροι. Παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι Μουσουλμάνος και η Ρωσία δεν είναι Καθολική, προχωράμε μαζί μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος», είπε ο Σαλμάν Αλ Σαούντ, προκαλώντας χειροκροτήματα και χαμόγελα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Στο τριήμερο Οικονομικό Φόρουμ υπολογίζεται ότι συμμετέχουν πάνω από 20.000 επισκέπτες από 130 χώρες. Η εκδήλωση είναι γνωστή και ως το Νταβός της Ρωσίας, αποτελούσε κάποτε την κορυφαία συγκέντρωση της Ρωσίας για να προσελκύσει δυτικούς επενδυτές και επιχειρήσεις.

{https://x.com/clashreport/status/2062965791629176901}