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Ο Συμεών Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παραίτησή του καιρό πριν, ενώ είναι θέμα χρόνου η προσχώρηση στην ΕΛ.Α.Σ.

Ο Συμεών Κεδίκογλου είναι ο πρώτος βουλευτής που υπέβαλλε την παραίτησή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο έως τώρα βουλευτής Εύβοιας έδειξε συνέπεια λόγων και έργων, αφού εβδομάδες τώρα είχε είχε προαναγγείλει την έξοδό του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την προσχώρησή του στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, νυν γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ., που δεν θα αποδεχθεί την έδρα.

Ακολουθεί ο Βαγγέλης Αποστόλου, πρώην υπουργός.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα!

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Β.Σκ.