Ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν να συναινέσει σε απευθείας διαπραγματεύσεις, αναγνωρίζοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εστιάσει αλλού.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Πέμπτη για διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων, μέσω μιας δημόσιας επιστολής που απευθύνεται απευθείας στον ρώσο πρόεδρο.

Η επιστολή, το πρώτο δημόσιο μήνυμα που έχει γράψει ο Ζελένσκι απευθείας στον Πούτιν από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022, αποτελεί μια σαρωτική κριτική για τα 26 χρόνια του ρώσου ηγέτη στην εξουσία.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε τη μετατόπιση των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα ήταν λάθος να περιμένουν απλώς από την κυβέρνηση Τραμπ να στρέψει ξανά την προσοχή της στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που εκείνη παραμένει έντονα επικεντρωμένη στον πόλεμο με το Ιράν.

«Προτείνω μια συνάντηση», έγραψε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, o Βλάντιμιρ Πούτιν ενημερώθηκε την Παρασκευή για την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει «προετοιμασμένος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία», προσθέτοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα ήταν υπέροχο» αν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι συναντιούνταν. «Θα έπρεπε να το κάνουν», υποστήριξε.

Όταν ρωτήθηκε ποιες παραχωρήσεις είχε προτρέψει τον Πούτιν να κάνει για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμβιβαστούν. «Θα κάνουν και οι δύο συμβιβασμούς», δήλωσε. «Εγώ πρότεινα αυτούς τους συμβιβασμούς».

Ο Ζελένσκι φάνηκε να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια κομβική στιγμή στον πόλεμο, καθώς η Ουκρανία έχει αρχίσει να ανακτά κάποιο πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, σε μεγάλο βαθμό μέσω των βελτιωμένων δυνατοτήτων της για πλήγματα μεγάλου βεληνεκσούς που έχουν δυσκολέψει τις ρωσικές προελάσεις. Την ίδια στιγμή, η Μόσχα έχει εντείνει τη φονική εναέρια εκστρατεία της σε όλη την Ουκρανία, επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί τις ελλείψεις του Κιέβου και τη συνεχιζόμενη ευπάθειά του σε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ουκρανός ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν από μια ουδέτερη τρίτη χώρα, αποκλείοντας τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο ως τοποθεσίες, ενώ πρότεινε την Ελβετία, την Τουρκία ή αραβικά κράτη ως πιθανούς οικοδεσπότες για τις διαπραγματεύσεις.

«Οι ηγέτες είναι αυτοί που επιλύουν τα βασικά ζητήματα. Αυτό συνέβαινε πάντα και αυτό θα συμβαίνει πάντα», έγραψε. «Προτείνω να οριστεί μια σαφής ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση».

Δήλωσε ακόμη ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πως η Ρωσία εξετάζει σχέδια για παράταση του πολέμου το 2027 και το 2028, ενώ βασίζεται όλο και περισσότερο σε πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους για να πετύχει αυτό που η χερσαία εκστρατεία της απέτυχε να ολοκληρώσει.

Στην επιστολή του ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να παρασύρει τη Λευκορωσία βαθύτερα στη σύγκρουση, ενώ προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση γύρω από την Υπερδνειστερία.

Ο ουκρανός ηγέτης υποστήριξε ότι η Ρωσία αισθάνεται όλο και περισσότερο το κόστος του πολέμου, επισημαίνοντας τις επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, την οικονομική πίεση, τις ελλείψεις καυσίμων, τις αυξανόμενες τιμές και την ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτική κινητοποίηση.

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία υπέστη περισσότερες από 30.000 απώλεις - νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες στρατιώτες - μόνο τον μήνα Μάιο, αν και παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία συνεχίζει επίσης να υφίσταται επώδυνες απώλειες, παρά την ευνοϊκή, όπως την περιέγραψε, αναλογία απωλειών.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να εφαρμόσει πλήρη κατάπαυση του πυρός για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ενώ προτείνει μια ανταλλαγή αιχμαλώτων «όλων με όλους» ως ένα πρώτο βήμα προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ο κόσμος δεν έχει κουραστεί από την Ουκρανία, όπως ελπίζατε εδώ και καιρό ότι θα συνέβαινε. Αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη κόπωση με τη Ρωσία», σημειώσε χαρακτηριστικά.