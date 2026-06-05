Ο Πούτιν απάντησε στην επιστολή του Ζελένσκι, χωρίς να αναφέρει το όνομα του Ουκρανού προέδρου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν, για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας πως κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα, αυτή τη στιγμή.

Με ανοιχτή επιστολή, που δημοσιοποίησε την Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε στον Ρώσο ομόλογό του να συναντηθούν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και ανέφερε πως το Κίεβο είναι έτοιμο για πλήρη κατάπαυση πυρός, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Μια πρόταση που «ενθουσίασε» τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναμενόταν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι. Μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως έριξε «μια ματιά» στην επιστολή του Ουκρανού ηγέτη, αλλά «δεν είχα την ευκαιρία να δω λεπτομερώς».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά δεν βλέπει τον λόγο να γίνει κάτι τέτοιο. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και διακανονισμοί, όχι για έξι μήνες ή έναν χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα», είπε. «Αλλά πρώτα, χρειάζεται να φτάσουμε σε μια λύση και αυτό είναι η “καρδιά” του ζητήματος», πρόσθεσε.

«Προς το παρόν δεν βλέπω το νόημα να συναντηθούμε», δήλωσε ακόμα, ενώ δεν είπε καθόλου το όνομα του Ζελένσκι, στον οποίο αναφερόταν ως «ο συντάκτης αυτής της επιστολής», σύμφωνα με το Sky News.

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Αν και είπε ότι έριξε μόνο «μια ματιά» στην επιστολή, αναφέρθηκε στα σχόλια του Ζελένσκι για την ηλικία του. Ο Πούτιν επεσήμανε πως η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει τη δουλειά του σωστά.

Πούτιν: «Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά»

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως δεν καταλαβαίνει γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση Τραμπ να έχει ρόλο εγγυητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες. «Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί «κλοπής» σε βάρος του στις εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας ότι αν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ «αυτό δεν θα είχε συμβεί»- άλλο ένα επιχείρημα του Ρεπουμπλικανού- όπως και ότι «θα είχε δώσει περισσότερη προσοχή στην εξεύρεση μια ειρηνικής λύσης».