Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο ο συγκεκριμένος υπερηχητικός πύραυλος Πούτιν είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί ενώ αξιωματούχοι της Δύσης αμφισβητούν τον ισχυρισμό του.

Λούνα παρκ στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία λάνσαρε νέο παιχνίδι με το όνομα «Oreshnik». Το όνομα είναι μία σαφής αναφορά στον υπερηχητικό πύραυλο με πυρηνική ισχύ που η Μόσχα εκτόξευσε τρεις φορές στην Ουκρανία.

Οι επισκέπτες του νέου παιχνιδιού σε σχήμα πυραύλου ανυψώνονται στον αέρα ξανά και ξανά και βυθίζονται σε ξαφνικές ανατριχιαστικές πτώσεις. Ωστόσο, δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με το όνομα.

«Δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Το καλύτερο όνομα για αυτό το παιχνίδι θα ήταν "Πύραυλος". Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με τον Oreshnik - ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα;» αναρωτήθηκε μία γυναίκα που μίλησε στο Reuters.

{https://x.com/BrianMcDonaldIE/status/2062870899003461716}

Ένας άλλος επισκέπτης δήλωσε στο Reuters πως μία ατραξιόν για τα παιδιά θα πρέπει να έχει όνομα που ταιριάζει σε παιδιά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη».

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Ο πύραυλος Oreshnik, που εκτόξευσε πρώτη φορά η Ρωσία κατά της Ουκρανίας το 2024 και πιο πρόσφατα πριν από έναν μήνα, έχει εμβέλεια πάνω από 5.000 χλμ. Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί ενώ αξιωματούχοι της Δύσης αμφισβητούν τον ισχυρισμό του.

Ο Πούτιν την Πέμπτη δήλωσε σε δημοσιογράφους ωστόσο, πως η Ρωσία δεν είχε χρησιμοποιήσει ακόμη τον Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας σε πραγματικές συνθήκες μάχης, αλλά το δοκίμασε μόνο για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα. Είπε ότι αυτό θα επηρεάσει τις αποφάσεις της Μόσχας σχετικά με την πλήρη χρήση του όπλου στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και εναντίον αστικών στόχων.

Με πληροφορίες του Reuters