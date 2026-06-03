Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση εισόδου είναι η απάντηση στην «προκλητική αντιρωσική ρητορική Βρετανών αξιωματούχων, τη διάδοση υπαινιγμών για τη Ρωσία και τα πρακτικά βήματα του Λονδίνου να προμηθεύει το καθεστώς του Κιέβου με όπλα».

Η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε πέντε Βρετανούς υπήκοους, ανάμεσά τους η δημοσιογράφος της Washington Post Κάθριν Μπέλτον και ο ανταποκριτής του The i Paper Ρίτσαρντ Χολμς, ανακοίνωσε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ στην ιστοσελίδα του το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μπέλτον είναι μια δημοσιογράφος ερευνητικού ρεπορτάζ που επικεντρώνεται στη Ρωσία και στο παρελθόν είχε γράψει για τη χώρα στους Financial ⁠Times και στο Reuters, μεταξύ άλλων μέσων ενημέρωσης.

Ο Χολμς, βραβευμένος για το ερευνητικό ρεπορτάζ του και φιναλίστ για Βραβείο Πούλιτζερ, είναι ανταποκριτής για θέματα ασφαλείας στο βρετανικό μέσο The i Paper.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση εισόδου είναι η απάντηση στην «προκλητική αντιρωσική ρητορική Βρετανών αξιωματούχων, τη διάδοση υπαινιγμών για τη Ρωσία και τα πρακτικά βήματα του Λονδίνου να προμηθεύει το καθεστώς του Κιέβου με όπλα».

Άλλοι Βρετανοί στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος είναι οι Αλεξάντερ Μπράουντερ του think ⁠tank "Henry Jackson ⁠Society", η Άλις Λάφερ, γενική διευθύντρια της εταιρείας στελέχωσης ανθρωπιστικών αποστολών Committed to Good και ο Ρίτσαρντ Γουέστμπερι, πρόεδρος του Ομίλου Chelsea, μητρικής εταιρείας της Committed to Good.

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Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγεται στις χώρες εκείνες που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, περιλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, μετά τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία το 2014.

Τα μέτρα αυτά επεκτάθηκαν έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Μόσχα έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις ως αντίποινα, περιλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων.