Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αναφορές για επιθέσεις εκτός Ουκρανίας συνιστούν μέρος συντονισμένης προπαγάνδας.

Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Αρχές της Λιθουανίας, μετά από πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας για πιθανές επιθέσεις της Ρωσίας σε σημαντικές υποδομές στη Βαλτική και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, δήλωσε ότι υπάρχουν σχετικές ενδείξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τον χρόνο, τον τόπο ή το ακριβές είδος μιας ενδεχόμενης επίθεσης. Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η Λιθουανία αποτελεί τον συγκεκριμένο στόχο κάποιας ενέργειας.

«Έχουμε αυτές πληροφορίες από τις υπηρεσίες μας. Δεν προσδιορίζουν ξεκάθαρα το σημείο ή τη χρονική στιγμή, καθώς ο αντίπαλος δεν έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει σχεδιασμός και συγκεκριμένοι στόχοι», ανέφερε ο Ναουσέντα σε συνέντευξή του στο λιθουανικό πρακτορείο BNS.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιθανές ενέργειες θα μπορούσαν να αφορούν προσπάθειες πρόκλησης υλικών ζημιών σε εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, με στόχο να διαταραχθεί η λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα ενισχύει την προστασία σε ενεργειακές υποδομές και δίκτυα μεταφορών.

Η Λιθουανία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ αλλά και τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας, έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

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Σε επιφυλακή και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ

Οι ανησυχίες για πιθανές ρωσικές επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Λιθουανία. Η Πολωνία είχε ήδη προειδοποιήσει ότι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν τον κίνδυνο επιθέσεων σε χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς, δήλωσε ότι στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από υπηρεσίες ασφαλείας χωρών του ΝΑΤΟ δείχνουν προσπάθειες της Ρωσίας να πραγματοποιήσει ενέργειες δολιοφθοράς με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

«Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη Λιθουανία, τη Λετονία και άλλα κράτη του ΝΑΤΟ δείχνουν διάφορες απόπειρες δολιοφθοράς και προσπάθειες να μειωθεί το επίπεδο ασφάλειας στις χώρες μας», δήλωσε ο Ρινκέβιτς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Βίλνιους με τον Λιθουανό πρόεδρο.

Ο Λετονός ηγέτης δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες ή ποιες υποδομές φέρεται να είχαν βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών.

Η Μόσχα έχει απορρίψει επανειλημμένα αντίστοιχες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές περί ρωσικών σχεδίων για δολιοφθορές εκτός Ουκρανίας αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας εχθρικής προπαγάνδας.