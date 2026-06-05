Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι στρατιωτικοί που επέστρεψαν στην Ουκρανία είναι «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς, της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων» αλλά και ένας πολίτης.

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε νέο γύρο ανταλλαγής αιχμαλώτων.

«185 ακόμα υπερασπιστές της Ουκρανίας επιτέλους επέστρεψαν σπίτι από την ρωσική αιχμαλωσία. Στρατιώτες, λοχίες και αξιωματούχοι που υπερασπίστηκαν την Ουκρανία στη Μαριούπολη στο Άζοφσταλ, και κατά μήκος της πρώτης γραμμής της μάχης επανενώθηκαν με τους αγαπημένους τους. Κάποιοι περίμεναν χρόνια για αυτή τη στιγμή. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να εργάζεται καθημερινά ώσπου να αφεθεί ελεύθερος και ο τελευταίος αιχμάλωτος πολέμου» έγραψε σε ανάρτησή του το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

{https://x.com/DefenceU/status/2062865330385387814}

«185 Ρώσοι στρατιωτικοί επαναπατρίστηκαν από έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, επέστρεψαν 185 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτούργησαν ως μεσολαβητής.

{https://x.com/mfa_russia/status/2062869916173185508}

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Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι στρατιωτικοί που επέστρεψαν στην Ουκρανία είναι «μαχητές των ενόπλων δυνάμεων, της εθνοφρουράς, της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων». Επέστρεψε επίσης ένας πολίτης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκείνοι που επιστρέφουν ύστερα από χρόνια σε ρωσική αιχμαλωσία, όπου κρατούνταν από το 2022», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ευχαριστώ όλους όσοι το κατέστησαν αυτό δυνατό: την ομάδα που εργάζεται για τις ανταλλαγές και τους εταίρους μας. Και ειδικές ευχαριστίες στους πολεμιστές που λειτουργούν στο ταμείο ανταλλαγών μας - που, μέσω της δύναμής τους και των επιτευγμάτων τους στην πρώτη γραμμή, εξασφαλίζουν την επιστροφή των ανθρώπων μας πίσω στην πατρίδα. Η δουλειά συνεχίζεται. Η επιστροφή των ανθρώπων μας είναι σταθερή προτεραιότητα για την Ουκρανία. Κάθε μέρα, εργαζόμαστε για να απελευθερώσουμε κάθε Ουκρανό άνδρα και γυναίκα από την αιχμαλωσία» συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2062859291053248902}

Η προηγούμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έγινε στις 15 Μαΐου και αφορούσε 205 ανθρώπους από κάθε πλευρά..