Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Βαντίμ Γερμολάγιεφ κατηγόρησε την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR, ενώ δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία της γυναίκας που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) κατηγόρησε ότι βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση σε βάρος του στο Μονακό ο Ουκρανός επιχειρηματίας Βαντίμ Γερμολάγιεφ.

Μέσω των δικηγόρων του στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την έκρηξη, ο Γερμολάγιεφ υπέδειξε ενεργά και πρώην στελέχη της GUR πίσω από την απόπειρα δολοφονίας στις 30 Ιουνίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και ενός ανηλίκου.

«Με βάση τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία, δεν έχουμε αμφιβολία ότι εν ενεργεία αξιωματικοί της GUR είχαν άμεση εμπλοκή στην απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

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Η έκρηξη στο Μονακό

Οι γαλλικές αρχές ταυτοποίησαν ως βασική ύποπτη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού την Αναστασία Μπερεζόφσκα, Ουκρανή υπήκοο, η οποία κατηγορείται ότι άφησε τη βόμβα σε δημόσιο χώρο.

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Ο μηχανισμός εξερράγη τη στιγμή που ο Γερμολάγιεφ έβγαινε από κτίριο μαζί με τη σύντροφό του και το 13χρονο παιδί τους. Ο ίδιος τραυματίστηκε, ενώ η σύντροφός του υπέστη ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα.

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Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, η Μπερεζόφσκα εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο Κίεβο. Οι ουκρανικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο υπόπτων για τη δολοφονία της, του Βλάντισλαβ Ρόιτ, αξιωματικού της GUR, και του πρώην αστυνομικού Αλεξάντερ Ζικόβιτς.

Η εκδοχή των ουκρανικών αρχών

Κατά την παρουσία του σε δικαστήριο του Κιέβου, ο Ρόιτ υποστήριξε ότι ο Ζικόβιτς ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο της Μπερεζόφσκα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δύο άνδρες φέρεται να την ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια τη μετέφεραν σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Γιούριβ, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, όπου και δολοφονήθηκε.

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Οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές επιχειρούν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως ενέργεια μεμονωμένου στελέχους των υπηρεσιών πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι ο Ρόιτ έκρυψε τις επαφές του με τη Μπερεζόφσκα και ενήργησε χωρίς γνώση ή έγκριση της ηγεσίας της GUR.

«Δεν ήταν προειδοποίηση, ήταν απόπειρα εξόντωσης»

Ο Γερμολάγιεφ απέρριψε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η συνωμοσία επεκτεινόταν πέρα από τα άτομα που φέρονται να εκτέλεσαν και να οργάνωσαν την επίθεση. Όπως ανέφερε, στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί περιλαμβάνονται ενδείξεις για εμπλοκή και άλλων εν ενεργεία στελεχών της GUR, τα οποία συνδέονται με τους φερόμενους δράστες, ακόμη και με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στη σημερινή και την πρώην ηγεσία της υπηρεσίας.

Περιγράφοντας τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε κατέστρεψε μεταλλικά κιγκλιδώματα και πέτρινα σκαλοπάτια έξω από την κατοικία του.

«Δεν ήταν μια προειδοποίηση. Ήταν μια προσπάθεια να σκοτωθώ όχι μόνο εγώ, αλλά και η οικογένειά μου», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η σύντροφός του Άννα υπέστη «καταστροφικά και μη αναστρέψιμα τραύματα», ενώ ο γιος τους τραυματίστηκε με εγκαύματα και κατάγματα. Ο Γερμολάγιεφ παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ξεκινώντας, όπως είπε, μια μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Με πληροφορίες του Guardian