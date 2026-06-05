Λήξη συναγερμού στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Η διαρροή αέρα και οι προσπάθειες επισκευής.

Οι αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ειδοποιήθηκαν να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση λόγω διαρροής αέρα, αλλά λίγη ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός και η NASA έδωσε εντολή να επιστρέψουν στο πρόγραμμά τους.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έδωσε εντολή στους πέντε από τους επτά αστροναύτες να καταφύγουν στο διαστημόπλοιό τους και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ενώ δύο Ρώσοι κοσμοναύτες προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν μια διαρροή αέρα στο δικό του τμήμα του εργαστηρίου, η οποία έχει επιδεινωθεί. Έπειτα από λίγη ώρα, η NASA ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή στους αστροναύτες να επιστρέψουν στις προγραμματισμένες επιχειρήσεις τους, καθώς η Roscosmos διέκοψε τις προσπάθειες επισκευής.

Από την πλευρά της, η Roscosmos ανέφερε ότι εντοπίστηκαν δύο διαρροές οξυγόνου, αλλά δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. «Η πρώτη διαρροή σφραγίστηκε γρήγορα και γίνονται προετοιμασίες για τη σφράγιση της δεύτερης», επεσήμανε η ρωσική διαστημική υπηρεσία.

Επτά αστροναύτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Το τετραμελές πλήρωμα της αποστολής Crew-12 αποτελούν οι Τζέισικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ της NASA, Σοφί Αντενό (ESA) και Αντρέι Φεντιάεφ (Roscosmos). Επίσης, στον ISS βρίσκεται ο αστροναύτης της NASA Κρις Γουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ και Σεργκέι Μικάγιεφ.

Οι ανακοινώσεις της NASA

«Η σήραγγα μεταφοράς Zvezda, γνωστή ως PrK έχει υποστεί εδώ και αρκετό καιρό ρωγμές και διαρροές, τις οποίες η Roscosmos έχει περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο έως σήμερα. Οι ρωγμές πάντα ήταν μια ανησυχία που η NASA παρακολουθεί πολύ στενά», ανέφερε στην πρώτη ανακοίνωση η εκπρόσωπος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, Μπέθανι Στίβενς, συμπληρώνοντας ότι η NASA και η Roscosmos συνεργάζονται προκειμένου να προσδιορίσουν την αιτία των ρωγμών, ενώ η ρωσική υπηρεσία διαχειρίζεται το ζήτημα με επιχειρησιακά μέτρα και περιοδικές προσπάθειες μερικής επισκευής.

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Έπειτα από νέες διαρροές, η Roscosmos «επέλεξε να προχωρήσει σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής» σήμερα, Παρασκευή. «Για προληπτικούς λόγους», η αμερικανική διαστημική υπηρεσία «έδωσε οδηγία και στα τέσσερα μέλη του πληρώματος της αποστολής SpaceX Crew-12, όπως και στον αστροναύτη της NASA Κρις Γουίλιαμς να υιοθετήσουν στάση αυξημένης ετοιμότητας στο διαστημόπλοιο Dragon, ενώ είναι σε εξέλιξη η επισκευή».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της NASA υπογράμμιζε ότι η υπηρεσία συνεχίζει να συνεργάζεται με τους Ρώσους και την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα η οποία υποστηρίζει τον διαστημικό σταθμό, «για να καταλήξουμε σε μια πιο μόνιμη λύση».

Ακολούθησε δεύτερη ανακοίνωση, με την οποία έληξε ο συναγερμός. «Η Roscosmos διέκοψε τις προσπάθειες δομικής επισκευής εντός της σήραγγας μεταφοράς Zvezda, καθώς αξιολογούνται περισσότερες μετρήσεις και δεδομένα», ανέφερε στη δεύτερη ανάρτησή της η εκπρόσωπος της NASA, Μπέθανι Στίβενς.

Δεδομένης αυτής της εξέλιξης, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία «έδωσε εντολή στα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο διαστημόπλοιο Dragon να τερματίσουν τη διαδικασία ασφαλούς καταφυγίου και να επιστρέψουν στις προγραμματισμένες επιχειρήσεις στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό». Η Στίβενς συμπλήρωσε ότι η NASA προσβλέπει σε συνεργασία με τη Roscosmos «σε μια συλλογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των διαρροών».

{https://x.com/NASASpox/status/2062911600181350832}