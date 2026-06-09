Τα μέλη της αποστολής Artemis II «παρέδωσαν τη σκυτάλη» σε εκείνα του Artemis III, συνεχίζοντας το διαστημικό πρόγραμμα της NASA για την επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Στην ανακοίνωση των αστροναυτών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη αποστολή του προγράμματος Artemis προχώρησε σήμερα η NASA, σχεδόν δύο μήνες μετά την ιστορική επιστροφή του πληρώματος του Artemis II.

Πρόκειται για τους Αμερικανούς Ράντι Μπρέσνικ, Φρανκ Ρούμπιο, Αντρέ Ντάγκλας και τον Ιταλό Λούκα Παρμιτάνο, τον πρώτο ευρωπαίο αστροναύτη που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα που φιλοδοξεί στην επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028.

Η αποστολή Artemis III, το 2027, θα μοιάζει εν πολλοίς με εκείνη του Apollo 9 τον Μάρτιο του 1969, όταν τρεις αστροναύτες είχαν τεστάρει σεληνάκατο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Τον Μάιο του ίδιου έτους, κατά την αποστολή Apollo 10, η σεληνάκατος δοκιμάστηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προτού οι αστροναύτες του Apollo 11 επιχειρήσουν τον Ιούλιο του 1969 την πρώτη προσελήνωση.

{https://x.com/NASA/status/2064393707126767685}

Το «βιογραφικό» του πληρώματος

Η παρουσίαση του πληρώματος του Artemis III έγινε στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον. Η τετραμελής ομάδα έχει στην «πλάτη» της ιδιαίτερα εντυπωσιακά βιογραφικά.

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Ο κυβερνήτης Ράντι Μπρέσνικ αποτελεί πρώην διοικητή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και δοκιμαστής πιλότος με πάνω από 7.000 ώρες πτήσης. Ο Ιταλός Λούκα Παρμιτιάνο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος έχει διατελέσει επίσης διοικητής του Διαστημικού Σταθμού και θα εκτελέσει χρέη πιλότου στην αποστολή.

{https://x.com/NASA/status/2064385973366976916}

Το πλήρωμα συμπληρώνει ο Άντρε Ντάγκλας, μηχανικός δοκιμών και διοικητής της εφεδρείας του Λιμενικού Σώματος, που ετοιμάζεται για το παρθενικό του ταξίδι στο διάστημα, και ο Φρανκ Ρούμπιο, πιλότος ελικοπτέρων Black Hawk του στρατού και ταυτόχρονα οικογενειακός γιατρός.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αποστολής

Η αποστολή Artemis III είναι εξίσου κομβική για το φιλόδοξο πρόγραμα της NASA. Το πλήρωμα καλείται να τελειοποιήσει τις μανούβρες σε σεληνιακή τροχιά, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη προσεδάφιση Αμερικανών αστροναυτών μετά από σχεδόν 55 χρόνια. Η πτήση θα γίνει με την κάψουλα Orion πάνω στον πύραυλο SLS και θυμίζει έντονα τη θρυλική αποστολή Apollo 9 του 1969, όπου δοκιμάστηκε η σεληνάκατος σε τροχιά γύρω από τη Γη.

{https://x.com/NASA/status/2064393707126767685}

Υπενθυμίζεται ότι η «έκδοση» του Apollo 8 για το πρόγραμμα Artemis — δηλαδή η πτήση γύρω από τη Σελήνη με τους Γουάσιμαν, Γκλόβερ, Κοχ και Χάνσεν— ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τον περασμένο Απρίλιο. Τώρα, το Artemis III αποτελεί το τελευταίο μεγάλο τεστ πριν το 2028, όταν η NASA θα επιχειρήσει την πραγματική προσεδάφιση με όποια σεληνάκατο είναι έτοιμη μέχρι τότε.

Προκλήσεις και εμπόδια στο δρόμο για τη Σελήνη

Παρά τον ενθουσιασμό, ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Blue Origin του Jeff Bezos, η οποία προσπαθεί να συνέλθει από την καταστροφική έκρηξη του πυραύλου New Glenn τα τέλη Μαΐου. Η ζημιά στην εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ είναι σοβαρή, γεγονός που ίσως καθυστερήσει τις δοκιμές της σεληνάκατου Blue Moon Mark II.

Την ίδια στιγμή, ούτε η SpaceX του Elon Musk έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το πότε θα είναι έτοιμη η δική της έκδοση του Starship για προσεδάφιση. Η NASA πάντως δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει με το Artemis III, ακόμα κι αν χρειαστεί να καταστρώσει εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση που οι σεληνάκατοι των ιδιωτικών εταιρειών δεν είναι έτοιμες εγκαίρως.

Το στοίχημα για μια μόνιμη παρουσία

Ο απώτερος στόχος είναι ξεκάθαρος: η Αμερική θέλει να κερδίσει τον νέο «αγώνα δρόμου» για το διάστημα απέναντι στην Κίνα. Αντίθετα όμως με τις δεκαετίες του '60 και '70, αυτή τη φορά η NASA δεν θέλει απλώς να αφήσει μερικά αποτυπώματα στη σκόνη της Σελήνης. Το όραμα είναι η δημιουργία μιας μόνιμης βάσης στον νότιο πόλο του φεγγαριού το 2030.

Η περιοχή αυτή είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς οι κρατήρες που βρίσκονται σε μόνιμη σκιά πιστεύεται ότι κρύβουν πάγο. Αυτός ο πάγος θα μπορούσε να μετατραπεί σε νερό, οξυγόνο, ακόμη και καύσιμα για πυραύλους, επιτρέποντας στους αστροναύτες να ζουν και να εργάζονται εκεί για μεγάλα διαστήματα, ακριβώς όπως κάνουν σήμερα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Αν και οι τεχνικές δυσκολίες μπορεί να μεταθέσουν τις ημερομηνίες λίγο πιο πίσω, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή έχει πλέον ξεκινήσει επίσημα.

Με πληροφορίες του CBS