Καρέ - καρέ η επιστροφή του πληρώματος του Artemis II. Έφτασαν στη Γη με ταχύτητα 42.000 χλμ/ώρα.

Οι αστροναύτες του διαστημοπλοίου Artemis II επέστρεψαν από τη Σελήνη με μια δραματική προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, ολοκληρώνοντας το πρώτο σεληνιακό ταξίδι της ανθρωπότητας μετά από περισσότερο από μισό αιώνα.

Ήταν μια θριαμβευτική επιστροφή για το τετραμελές πλήρωμα, του οποίου η σεληνιακή πτήση αποκάλυψε όχι μόνο τμήματα της αθέατης πλευράς της σελήνης - κάτι που δεν είχε ξαναδεί ανθρώπινο μάτι - αλλά και μια ολική ηλιακή έκλειψη.

Ο κυβερνήτης Reid Wiseman, ο πιλότος Victor Glover, η Christina Koch και ο Καναδός Jeremy Hansen χτύπησαν την ατμόσφαιρα με ταχύτητα Mach 33 ή 33 φορές την ταχύτητα του ήχου. Η κάψουλα Orion, που ονομάστηκε Integrity, έκανε την προσθαλάσσωση με αυτόματο πιλότο.

Η ένταση στον έλεγχο αποστολής αυξήθηκε καθώς η κάψουλα τυλίχτηκε σε μια καυτή λάβα κατά τη διάρκεια της μέγιστης θέρμανσης και εισήλθε σε μια προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνίας 6 λεπτών. Μάλιστα έφτασαν στη Γη με ταχύτητα 42.000 χλμ/ώρα.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην προστατευτική για τη ζωή των ανθρώπων θερμική ασπίδα της κάψουλας, η οποία έπρεπε να αντέξει χιλιάδες βαθμούς κατά την επανείσοδο. Στην μόνη άλλη δοκιμαστική πτήση του διαστημοπλοίου - το 2022, χωρίς κανέναν επιβάτη - το καμένο εξωτερικό της ασπίδας επέστρεψε σαν να ήταν τόσο σημαδεμένο όσο η σελήνη.

Το Artemis II δεν προσγειώθηκε στη Σελήνη ούτε τέθηκε σε τροχιά γύρω από αυτήν. Ωστόσο, έσπασε το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13 και σηματοδότησε το μεγαλύτερο ταξίδι που έχουν κάνει ποτέ οι άνθρωποι από τη Γη, όταν το πλήρωμα έφτασε τα 252.756 μίλια (406.771 χιλιόμετρα). Στη συνέχεια, στην πιο συγκινητική σκηνή της αποστολής, οι δακρυσμένοι αστροναύτες ζήτησαν άδεια να ονομάσουν ένα ζευγάρι κρατήρων από το σεληνόπλοιό τους και την εκλιπούσα σύζυγο του Γουάιζμαν, Κάρολ.

H κάψουλα Artemis II Orion, δεξιά, αποχωρίζεται από την μονάδα εξυπηρέτησης