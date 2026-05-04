Ο μαθητής συνδυάζει τις σχολικές του υποχρεώσεις με τις επιστημονικές απαιτήσεις της συνεργασίας του με την NASA οραματιζόμενος το μέλλον του στο χώρο της Αστροφυσικής και της Ιατρικής.

Ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να μας απασχολήσουν στο μέλλον για το ταλέντο και το δράση τους είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, ένας 15χρονος σήμερα μαθητής ο οποίος έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της επιστήμης και να συνεργάζεται με τη NASA. Η περίπτωση του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς σε τόσο μικρή ηλικία όχι μόνο ασχολείται με απαιτητικά επιστημονικά πεδία, αλλά συμμετέχει ενεργά και σε διεθνείς ερευνητικές ιδέες.

Η κλίση του στην Κβαντική Φυσική, έναν τομέα που μελετά τον μικρόκοσμο, τον έχει διακρίνει καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη καταφέρει να κατανοήσει έννοιες που θεωρούνται ιδιαίτερα σύνθετες ακόμη και για φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης. Η ενασχόλησή του με την επιστήμη ξεκίνησε από πολύ νωρίς, με σημαντικό σταθμό τη συμμετοχή του στο Βαλκανικό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με προχωρημένες έννοιες και να αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις και το ενδιαφέρον του. Ήδη από την ηλικία των 13 ετών συμμετείχε σε διαγωνισμούς, κατακτώντας διακρίσεις και επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι η συνεργασία του με τη NASA.

Όλα ξεκίνησαν όταν επικοινώνησε με τον αμερικανικό διαστημικό οργανισμό και κατέθεσε την ιδέα του για μια μια φιλόδοξη αποστολή που θα μπορούσε να αποτελέσει συνέχεια των ιστορικών αποστολών Voyager, αλλά με τη χρήση πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Σε βάθος χρόνου, η αποστολή θα μπορούσε να επιτρέψει την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην κατανόηση του σύμπαντος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υλοποίηση μιας τέτοιας αποστολής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι περίπου το 2035.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο Action 24: «Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που, στην ουσία, είναι η συνέχεια των αποστολών Voyager. Βέβαια, με καλύτερη τεχνολογία γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του ‘70. Χρησιμοποιούμε την καινούργια τεχνολογία για να μπορέσουμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος και έτσι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον Αστερισμό της Καμηλοπάρδαλης».

«Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την Αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός Ιατρικής με Αστροφυσική» εξομολογήθηκε.

«Η καθημερινότητά μου είναι όπως όλων των παιδιών, ξυπνάω και πάω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικά. Κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και έναν μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, με τις αποστολές που προανέφερα με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο», ανέφερε. Περιγράφοντας την εμπειρία του, είπε: «Στην αρχή είχα άγχος. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Έχω καταλάβει πλέον πως δεν χρειάζεται να αγχώνομαι». «Το σχολείο που είμαι επειδή γενικότερα είναι ένα σχολείο που θέλει να προάγει τους μαθητές προς την αριστεία, είναι πολλοί που επιλέγουν αυτές τις επιστήμες, δηλαδή τα μαθηματικά, την φυσική. Δεν λέω ότι ξέρουν τα πάντα από μαθηματικά, αστροφυσική, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάποια κοινά πράγματα», πρόσθεσε.