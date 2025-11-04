Οι Έλληνες μαθητές επιβεβαίωσαν τη σταθερή παρουσία της χώρας μας ανάμεσα στις κορυφαίες στον τομέα της Αστρονομίας και της Αστροφυσικής

Με σημαντικές διακρίσεις των Ελλήνων μαθητών ολοκληρώθηκε η 4η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής Νέων (IOAA Junior 2025), που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου 2025 στην πόλη Piatra Neamț της Ρουμανίας. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 20 χώρες από όλο τον κόσμο, με την ελληνική αποστολή που έλαβε μέρος για τέταρτη συνεχή χρονιά, να αποσπά δύο μετάλλια (ασημένιο και χάλκινο) και μία εύφημο μνεία.

Η ελληνική αποστολή, που εκπροσώπησε τη χώρα μας με ιδιαίτερη επιτυχία, αποτελούνταν από τους μαθητές:

Μάριος Κουτσός – Ασημένιο Μετάλλιο (3ο Γυμνάσιο Μίκρας Θεσσαλονίκης)

Μάριος Κοκιούσης – Χάλκινο Μετάλλιο (Μουσικό Σχολείο Κορίνθου – νυν Homo Educandus Αγωγή)

Στυλιανός Μυλωνάς – Εύφημη Μνεία (6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης – νυν Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων)

Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης οι μαθητές Βύρων Αλέξανδρος Παπαθανασίου (Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Γυμνάσιο Χασιώτη) και Λουκάς Τουμανίδης (Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη), οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια την Ελλάδα και συνέβαλαν στο άριστο συνολικό αποτέλεσμα.

Την αποστολή συνόδευσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, ο Πρόεδρος Λεωνίδας Ζαχείλας και ο Γραμματέας Ιωάννης Ζαχείλας. Η φετινή επιτυχία της ελληνικής αποστολής επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την ποιότητα και το δυναμισμό των Ελλήνων μαθητών στον τομέα των θετικών επιστημών, αλλά και τη σημασία της συστηματικής εκπαιδευτικής προετοιμασίας και της επιστημονικής καθοδήγησης που παρέχουν οι φορείς και οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν το εγχείρημα.