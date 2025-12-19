Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα 2025, όλες οι ημερομηνίες.

Δυο μέρες μαθημάτων έχουν απομείνει για τους μαθητές μέχρι να μπει λουκέτο στα σχολεία όλων των βαθμίδων για τα Χριστούγεννα 2025 και να απολαύσουν δεκαέξι μέρες διακοπών με ανεμελιά και απεριόριστο ελεύθερο χρόνο. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 109/01.08.2017), που καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026. Η περίοδος αυτή αφορά τις εορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Έτσι, η τελευταία ημέρα λειτουργίας των σχολείων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

{https://exchange.glomex.com/video/v-denioaplkxp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όλες οι σχολικές αργίες μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου. Είναι το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή παραδοσιακά θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος «πέφτει» σχετικά νωρίς καθώς θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα ήτοι στις 6 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα ιδανικό τριήμερο.

Τέλος η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με την αργία του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα. Φυσικά στις σχολικές αργίες θα πρέπει να υπολογίσετε και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Σε κάθε περίπτωση η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Ιουνίου.