Γαλάζιος εμφύλιος ξέσπασε πριν από λίγο στην επιτροπή Άμυνας της Βουλής, όταν ο αντιπρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Καιρίδης, έψεξε σε έντονο ύφος τον υφυπουργό Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, γιατί δεν ήταν παρών στην συνεδρίαση ο Νίκος Δένδιας, με τον δεύτερο να απαντά και να ακολουθεί ο εξής διάλογος:

Δημήτρης Καιρίδης: Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του

Θανάσης Δαβάκης: Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη

Μόλις ξεκίνησε η τηλεοπτική μετάδοση, ο Θανάσης Δαβάκης είπε σε πιο χαμηλούς τόνους απευθόμενος στον Δημήτρη Καιρίδη: «Κ. πρόεδρε όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μιας προκαταλήψεις στην διαδικασία και με ύφος εκνευρισμένο με ρωτήσατε που είναι ο υπουργός. Ο υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει καρτ’ επανάληψη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιούργησε με την στάση σας μπαίνοντας στη βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί».

«Καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός να ακούσει τους φορείς. Γνωρίζω το βαρύ του πρόγραμμα, αλλά καλό θα ήταν να είναι εδώ», απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης χωρίς να δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο.

Υπέρ του Δημήτρη Καιρίδη τάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση».

Πηγές του υπουργείου Άμυνας, αναφέρουν ότι την ώρα του επεισοδίου στη Βουλή, ο Νίκος Δένδιας, ήταν εν πτήσει για το Βελιγράδι.