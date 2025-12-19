Μετατρέπει το Protergia Χριστουγεννιάτικο χωριό, στο Πεδίον του Άρεως, σε σημείο αναφοράς για τις γιορτές.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως φωτίζεται φέτος με έναν τρόπο μοναδικό, χάρη στο Protergia Magic Lights —το συγχρονισμένο φωτιστικό σόου που φέρει την υπογραφή της The Newtons Laboratory, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο lighting designer Γιώργο Τέλλο.



Το Protergia Magic Lights δεν αποτελεί απλώς έναν εντυπωσιακό εορταστικό φωτισμό, αλλά μια ολιστική εμπειρία φωτός, σχεδιασμένη για να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης, περιήγησης και βιωματικής συμμετοχής για μικρούς και μεγάλους. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το έργο έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης για τους κατοίκους της Αττικής, αλλά και για επισκέπτες από κάθε γωνιά της χώρας, που επιλέγουν το Πεδίον του Άρεως ως σταθερό προορισμό των φετινών γιορτών.





Η δημιουργική σύλληψη και υλοποίηση φέρουν τη σφραγίδα του Γιώργου Τέλλου και της the Newtons Laboratory, οι οποίοι ανέλαβαν τον σχεδιασμό και τη μετατροπή του δημόσιου χώρου σε ένα ανοιχτό σκηνικό φωτός και φαντασίας, με σύγχρονους όρους αισθητικής και υψηλές τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Γιώργος Τέλλος μάλιστα το 2014 συμμετείχε ως υπεύθυνος φωτισμού και διεύθυνσης φωτογραφίας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι, έχοντας την ευθύνη τόσο για την Τελετή Έναρξης όσο και για την Τελετή Απονομής Μεταλλίων. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υλοποιήσει τον φωτισμό του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Με το Protergia Magic Lights, η The Newtons Laboratory επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της στη δημιουργία πρωτότυπων εμπειριών μεγάλης κλίμακας, που συνδυάζουν υψηλή αισθητική και δημιουργικότητα.