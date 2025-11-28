Η Protergia και η Περιφέρεια Αττικής μεταμορφώνουν ξανά το Πεδίον του Άρεως σε γιορτινό προορισμό.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, στηρίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και μεταμορφώνει το Πεδίον του Άρεως σε έναν φωτεινό, ζωντανό και γεμάτο χριστουγεννιάτικη μαγεία προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» ανοίγει επίσημα τις πύλες του με ελεύθερη είσοδο για όλους και υποδέχεται το κοινό από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, προσφέροντας και φέτος στους επισκέπτες ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για όλη την οικογένεια.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε, σημείωσε: «Πέρσι, το Χωριό μας έγινε σημείο συνάντησης για παραπάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας και επισκέπτες. Έγινε δηλαδή χριστουγεννιάτικο τοπόσημο για ολόκληρη τη χώρα. Και είναι αυτή ακριβώς η ζεστασιά, αυτή η αίσθηση ότι «ανήκουμε όλοι στο ίδιο Χωριό», που θέλουμε να ζήσουμε ξανά. Γι’ αυτό και φέτος κάνουμε το Πάρκο μας ακόμη πιο φωτεινό, ακόμη πιο χαρούμενο, ακόμη πιο «μαγικό». Φυσικά, η είσοδος για όλους είναι και φέτος ελεύθερη και δωρεάν. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Και είναι συνειδητή μας επιλογή οι δράσεις μας να έχουν ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Ευχαριστούμε θερμά τον μεγάλο χορηγό μας, την Protergia, που στηρίζει έμπρακτα αυτή τη μοναδική γιορτή. Είναι η δεύτερη χρονιά που η Protergia εμπιστεύεται την Περιφέρεια στην προσπάθειά μας να δώσουμε μια νέα πνοή σε ένα από τα εμβληματικότερα πάρκα της Αττικής. Ήδη από πέρσι και χωρίς να έχουμε δώσει δείγματα γραφής, η Protergia αγκάλιασε το όραμά μας».

Χειροτεχνίες, κατασκευές, γιορτινό face painting, θεματικά παιχνίδια και πλούσια δώρα περιμένουν καθημερινά τους μικρούς επισκέπτες. Οι μικροί επισκέπτες ανακαλύπτουν το μαγικό αστέρι και κερδίζουν αυτοκόλλητα με τη μασκότ μας, ενώ στο photo corner δίπλα στο λαμπερό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι οικογένειες δημιουργούν μοναδικές αναμνήσεις και μοιράζονται στιγμές στα social media.

Ακόμη, σε ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό, το Protergia Photo Corner δίνει τη δυνατότητα σε όλους να απαθανατίσουν μοναδικές στιγμές και να τις μοιραστούν στα social media, ενώ η Silent Disco προσφέρει μια ξεχωριστή χορευτική εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Ξεχωριστή θέση στο φετινό σκηνικό έχει το εντυπωσιακό φωτορυθμικό show Protergia Magic Lights, που δημιουργεί το πιο λαμπερό και μαγευτικό μονοπάτι στο Πεδίον του Άρεως, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία στο κοινό.

Η Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communication Officer της METLEN, δήλωσε: «Φέτος, για δεύτερη χρονιά, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, είχε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να συνεργαστεί με την Περιφέρεια Αττικής και να ανοίξει τις πύλες του Πεδίου του Άρεως για όλους τους Αθηναίους. Η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής μας δίνει την ευκαιρία να ζωντανέψουμε και φέτος έναν ιστορικό χώρο της Αθήνας, να τον κάνουμε ασφαλή, φωτεινό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους. Μεταμορφώσαμε το Πεδίον του Άρεως σε ένα φωτεινό, ζωντανό, γιορτινό χωριό – το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό»– γεμάτο χαρά, ζεστασιά και χριστουγεννιάτικη μαγεία». Παράλληλα, πρόσθεσε πως «το 2025 για τη METLEN ήταν μία χρονιά ορόσημο. Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και συγκεκριμένα στον μεγαλύτερο δείκτη στο FTSE 100», ενώ σημείωσε ότι η Protergia εξελίσσεται με ταχύτητα, μεταβαίνοντας από έναν παραδοσιακό πάροχο ενέργειας σε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο utility του μέλλοντος. Στόχος μας είναι να κάνουμε την ενέργεια πιο απλή & πιο έξυπνη».

Σήμερα, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει τις πύλες του με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό light show. Αμέσως μετά, ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow εγκαινιάζουν την κεντρική μουσική σκηνή με ζωντανή εμφάνιση, ενώ το φετινό πρόγραμμα συνεχίζει με συναυλίες κορυφαίων ονομάτων της ελληνικής μουσικής, όπως η Ελένη Φουρέιρα, ο Zaf, ο DJ Bobito, η Κλαυδία, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ρένα Μόρφη, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά, οι Locomondo και οι Gadjo Dilo, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές γιορτινές εμπειρίες σε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, με την ενέργεια της Protergia.

Σημειώνεται πως στις 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί live από το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» η τελευταία κλήρωση του Protergia Powergiving, του μεγαλύτερου προγράμματος επιβράβευσης πελατών στην Ελλάδα.

Μάθετε περισσότερα για το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» και το πρόγραμμα εκδηλώσεων: ΕΔΩ