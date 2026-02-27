Το διατροφικό παράδοξο της σαρακοστιανής νηστείας και η εξήγησή του.

Η νηστεία της Σαρακοστής έχει διάρκεια επτά εβδομάδων, ξεκίνησε από την Καθαρά Δευτέρα και ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα που φέτος «πέφτει» Κυριακή 12 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η διατροφή περιορίζεται σε τροφές χωρίς ζωικά προϊόντα, επιτρέποντας κυρίως λαχανικά, φρούτα και όσπρια, πλούσια σε βιταμίνες A, C, E, φυλλικό οξύ, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgm69lrxrjax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Σαρακοστή, όταν γίνεται σωστά, μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας κατά των καρδιαγγειακών νοσημάτων και να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η νηστεία συμβάλλει σε:

Μείωση χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων : Η αντικατάσταση ζωικών λιπών με φυτικά έλαια και όσπρια βοηθά στην υγιή ρύθμιση των λιπιδίων στο αίμα.

: Η αντικατάσταση ζωικών λιπών με φυτικά έλαια και όσπρια βοηθά στην υγιή ρύθμιση των λιπιδίων στο αίμα. Ρύθμιση σακχάρου και αρτηριακής πίεσης : Η πλούσια σε φυτικές ίνες διατροφή υποστηρίζει τη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης και βοηθά στην καρδιαγγειακή υγεία.

: Η πλούσια σε φυτικές ίνες διατροφή υποστηρίζει τη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης και βοηθά στην καρδιαγγειακή υγεία. Προστασία από οστεοπόρωση και ορισμένους τύπους καρκίνου : Η νηστεία ενισχύει την πρόσληψη φυτικών θρεπτικών συστατικών που συνδέονται με την οστική και κυτταρική υγεία.

: Η νηστεία ενισχύει την πρόσληψη φυτικών θρεπτικών συστατικών που συνδέονται με την οστική και κυτταρική υγεία. Αντιγηραντικές ιδιότητες : Τα αντιοξειδωτικά των φρούτων, των λαχανικών και των ξηρών καρπών περιορίζουν τις ελεύθερες ρίζες και προάγουν την ανανέωση των κυττάρων.

: Τα αντιοξειδωτικά των φρούτων, των λαχανικών και των ξηρών καρπών περιορίζουν τις ελεύθερες ρίζες και προάγουν την ανανέωση των κυττάρων. Καλύτερη λειτουργία του εντέρου: Η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών βοηθά την πέψη, ενισχύει το μικροβίωμα και προάγει την τακτική λειτουργία του εντέρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgplcpay4g0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σαρακοστή: Γιατί θεωρείται νηστίσιμη η ελιά αλλά όχι και το λάδι της;

Σύμφωνα με την Εκκλησία, η νηστεία επί της ουσίας αφορά τη ξηροφαγία όμως σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση στο πλαισιο της νηστείας προτείνεται η κατανάλωση τροφών χωρίς αίμα. Με βάση αυτόν τον κανόνα στις τροφές αυτές περιλαμβάνονται οι καρποί της γης, τα όσπρια, τα μαλάκια και τα οστρακοειδή. Έτσι οι ελιές θεωρούνται νηστίσιμη τροφή καθώς αποτελούν καρπό της γης, ενώ η απαγόρευση στο λάδι, υφίσταται κυρίως στο γεγονός ότι είναι προϊόν επεξεργασίας και αφορά κυρίως τα φαγητά τα οποία μαγειρεύονται με λάδι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, υπάρχει μια πρακτική εξαίρεση για όσους νηστεύουν αυστηρά και δεν χρησιμοποιούν καθόλου ελαιόλαδο, το ταχίνι. Το ταχίνι, που προέρχεται από σουσάμι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του ελαιολάδου τόσο στα φαγητά όσο και στα γλυκά, προσφέροντας γεύση, θρεπτικά συστατικά και λίπος απαραίτητο για την ενέργεια του οργανισμού. Εκτός από το ελαιόλαδο, στον κατάλογο των νηστίσιμων φυτικών ελαίων ανήκουν όλα τα έλαια από διάφορους σπόρους (αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, σησαμέλαιο, φουντουκέλαιο, κλπ.).

Με αυτόν τον τρόπο, οι νηστεύοντες μπορούν να ετοιμάζουν νόστιμα και θρεπτικά πιάτα, χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες της νηστείας, ενώ παράλληλα διατηρούν την παραδοσιακή Σαρακοστιανή διατροφή πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και ελιές. Η χρήση του ταχινιού ως υποκατάστατο του λαδιού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνταγές όπως σάλτσες για όσπρια, σαλάτες, αλοιφές, αλλά και σε γλυκά όπως χαλβάς ή μπισκότα, δίνοντας γεύση και ενέργεια χωρίς να παραβιάζεται η νηστεία. Με λίγη δημιουργικότητα, η Σαρακοστή μπορεί να είναι γευστική και θρεπτική για όσους τηρούν πιστά το νηστίσιμο διατροφολόγιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghcz27d9xvd?integrationId=40599y14juihe6ly}