Όλα τα είχε η παραδοσιακή ετήσια ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσε την ετήσια ομιλία το μεσημέρι της Παρασκευής και όπως είθισται ήταν πολύωρη: φέτος κράτησε 4,5 ώρες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσε τη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου, η οποία ξεκίνησε μόλις 10 λεπτά αργότερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο και διήρκεσε 4 ώρες και 27 λεπτά.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Πούτιν απάντησε συνολικά σε 83 ερωτήσεις με κυρίαρχο θέμα τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν και σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου επανέλαβε τις νίκες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης ενώ υπήρξε και μια σειρά από ασυνήθιστες ερωτήσεις από απλούς πολίτες.

Κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία να θέσουν στον Ρώσο ηγέτη απροσδόκητες ερωτήσεις σχετικά με βιβλία, εξωγήινους και τον αποκρυφισμό.

Στα bonus της μαραθώνιας εκδήλωσης και μία στιγμή, όπου ένας δημοσιογράφος έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του λίγο πριν θέσει ερώτηση στον Πούτιν. «Όλγα θα με παντρευτείς;» έγραφε σε ένα πλακάτ που έδειξε στην κάμερα και στη συνέχεια κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο στον γάμο.

