'Η ισχυρή και διαρκής ειρήνη, με τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφάλειας, ή θα χρειαστεί τις επόμενες εβδομάδες να βρούμε τρόπους για έναν ολοκληρωμένο διάλογο με τη Ρωσία και με πλήρη διαφάνεια, δήλωσε ο Μακρόν.

Η Ευρώπη θα πρέπει να επανέλθει σε άμεσες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εάν οι τελευταίες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία αποτύχουν, δήλωσε την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που είναι επιφυλακτικοί για τις μελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πούτιν έχουν πληγεί από τον αποκλεισμό τους από τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία Τραμπ ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είναι αναγκασμένοι να κινούνται στο περιθώριο.

«Είτε θα επιτευχθεί μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη, με τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφάλειας, είτε θα χρειαστεί τις επόμενες εβδομάδες να βρούμε τρόπους για να επανέλθουν οι Ευρωπαίοι σε έναν ολοκληρωμένο διάλογο με τη Ρωσία και με πλήρη διαφάνεια» δήλωσε ο Μακρόν από τις Βρυξέλλες.

Τα σχόλια Μακρόν έγιναν αφού οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία με δάνειο 90 δισ. ευρώ που θα υποστηρίζεται από τον ίδιο τον προϋπολογισμό της Ένωσης αντί για παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις διαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών να αποδεικνύονται πολύ δύσκολες για να ξεπεραστούν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ΕΕ δεν θα μπορούσε να στερηθεί μια απευθείας επαφής με τη Μόσχα, αν η κυβέρνηση Τραμπ είχε από την πλευρά της. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχουν διακόψει την επικοινωνία με τον Πούτιν από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο Μακρόν είχε μια δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν τον Ιούλιο, την πρώτη εδώ και τρία χρόνια, στην οποία ζήτησε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά η συνομιλία είχε μικρό αντίκτυπο στον πόλεμο.

Το μπλοκ είχε συμφέρον να βρει το σωστό πλαίσιο για να ξεκινήσει ξανά τις συνομιλίες με τη Ρωσία, είπε ο Μακρόν, αλλιώς οι ηγέτες του κινδυνεύουν να μείνουν να μιλάνε μεταξύ τους και «με διαπραγματευτές που μόνο αυτοί θα μιλήσουν με τους Ρώσους».

Με πληροφορίες του Reuters