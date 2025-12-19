Η Μόσχα δεν δείχνει διατεθειμένη να συμβιβαστεί στο εδαφικό: Τι κρύβει το σκηνικό της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το σκηνικό της Συνέντευξης Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να μεταφέρει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα.

Πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο υπάρχει ένας χάρτης της Ρωσίας, στον οποίο φαίνεται όχι μόνο η Κριμαία, αλλά και οι τέσσερις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες που διεκδικεί η Μόσχα: το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει πλήρως αυτές τις περιοχές, ο Πούτιν τις διεκδικεί ως ρωσικές.

Η προβολή τους στο φόντο της ομιλίας φαίνεται να στέλνει μήνυμα ότι το Κρεμλίνο δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις του, την ώρα που το εδαφικό παραμένει το κύριο εμπόδιο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.