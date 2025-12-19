Σήμερα πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, όπως τα προνοιακά, το επίδομα παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το επίδομα ενοικίου.

Από σήμερα μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει η πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Η πληρωμή θα είναι ορατή στα ΑΤΜ μετά τις 4-5 το απόγευμα συνεπώς, όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να κάνουν ανάληψη κάποιο ποσό θα πρέπει να κάνουν υπομονή λίγες ακόμα ώρες.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει επιδόματα συνολικού ύψους 275.659.412 ευρώ σε προς 1.146.168 δικαιούχους.

Αναλυτικά οι κύριες κατηγορίες:

Επίδομα Παιδιού: 549.854 δικαιούχοι – 95.263.608 €

Επίδομα Στέγασης: 170.678 δικαιούχοι – 20.313.832 €

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 155.610 δικαιούχοι – 36.049.247 €

Αναπηρικά επιδόματα: 201.367 δικαιούχοι – 90.264.889 €

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 523 δικαιούχοι – 170.883 €

Επίδομα Ομογενών: 5.019 δικαιούχοι – 177.315 €

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.445 δικαιούχοι – 4.899.632 €

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.893 δικαιούχοι – 9.344.682 €

Έξοδα Κηδείας: 87 δικαιούχοι – 69.295 €

Επίδομα Γέννησης: 10.032 δικαιούχοι – 13.267.100 €

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 556 δικαιούχοι – 277.800 €

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 22 δικαιούχοι – 23.000 €

Επίδομα Αναδοχής: 601 δικαιούχοι – 486.312 €

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.311 δικαιούχοι – 1.767.087 €

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 14.168 δικαιούχοι – 3.277.230 €

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου: 2 δικαιούχοι – 7.500

Η πληρωμή καλύπτει όλες τις εν λόγω κατηγορίες δικαιούχων, επιβεβαιώνοντας την έγκαιρη στήριξη των πολιτών ενόψει των εορτών.