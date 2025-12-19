Μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να στείλει στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα ο ρώσος πρόεδρος με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Στις πρώτες του δηλώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι «αρνείται να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα», αν και παραδέχθηκε πως υπάρχουν «κάποια σήματα» που δείχνουν διάθεση για διάλογο, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο «ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία» το 2022: η Ουκρανία θα έπρεπε να αφήσει «τον πληθυσμό να επιλέξει τον τρόπο ζωής του σε εκείνο το τμήμα της χώρας». «Δεν ήθελαν να το κάνουν τότε», πρόσθεσε.

Παρακαλουθήστε live τη συνέντευξη του ρώσου προέδρου

{https://www.youtube.com/watch?v=g0P_P28RSig}

Η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να «τερματίσει αυτή τη σύγκρουση με ειρηνικά μέσα», αλλά μόνο «βάσει των αρχών που περιέγραψα πέρυσι», οι οποίες προβλέπουν την αντιμετώπιση των «βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο εχθρός υποχωρεί» σε όλες τις κατευθύνσεις, υποστήριξε στη συνέχεια, και η «στρατηγική πρωτοβουλία» έχει μετατοπιστεί προς τη Ρωσία, μετά την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από τη ρωσική περιοχή του Κουρσκ.

Ο απολογισμός και η απάντηση στους Ευρωπαίους

Ο 73χρονος Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια, παραχωρεί από το 2001 αυτή τη συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες και μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση.

Η συνέντευξη έρχεται λίγες ώρες έπειτα από την συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών να δανειστούν από κοινού χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την άμυνα της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια - παρακάμπτοντας τις διαφωνίες σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιο χρηματοδότησης του Κιέβου με τα ρωσικά «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου αποτελεί μια ευκαιρία για τον ρώσο πρόεδρο να ακούσει τα παράπονα των πολιτών από τις διάφορες περιοχές της Ρωσίας, όπως η κατάσταση των νοσοκομείων ή η έλλειψη σχολείων, με τον Πούτιν να απαντά τόσο σε ερωτήσεις δημοσιογράφων όσο και σε ερωτήσεις πολιτών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου χωριζόταν στο παρελθόν σε δύο μέρη: στο πρώτο ο Πούτιν δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τη συμμετοχή δυτικών μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια ερωτήσεις από τους πολίτες. Από το 2023 τα δύο μέρη έχουν συγχωνευθεί.