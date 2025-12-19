Από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα πάψουν να αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως έχει διευκρινίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι ταυτότητες που εκδόθηκαν με προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960 θεωρούνται πλέον χαμηλής ασφάλειας και δεν πληρούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μέχρι να αποκτήσουν λοιπόν νέου τύπου ταυτότητες, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο.

Προσοχή! Οι ταυτότητες που εκδόθηκαν μετά το 2000, φέρουν λατινικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμο και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά για ταξίδια εντός της ΕΕ και της Ζώνης Σένγκεν. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες ταυτότητες.

Παρακάτω είναι οι χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν επιτρέπονται οι παλιές ταυτότητες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυστρία, Κύπρος, Βέλγιο, Λετονία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Μάλτα, Δανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Εσθονία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Σλοβακία, Ιταλία, Σλοβενία, Ολλανδία, Σουηδία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία

Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν: Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία.