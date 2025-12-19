Μετά την σπουδαία νίκη της ΑΕΚ χτες απέναντι στην Κραϊόβα, που ήρθε μάλιστα με επική ανατροπή στις καθυστερήσης έφερε ντελίριο πανηγυρισμών στα αποδυτήρια. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια όπου εκτυλίχθηκαν απίστευτες στιγμές.
Μέσα σε ξέφρενο πάρτι και στιγμές χαράς στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε «Σήμερα είχαμε ένα απίστευτο σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ άξιζε να νίκησε δίχως δεύτερη σκέψη. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα και πηγαίνει στα δοκάρια ή ένα εκατοστό έξω. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η μπάλα». Με τον Ντομαγκόι Βίντα να λέει εκείνη την ώρα «η μπάλα είναι μπάλα» και τους πάντες να ξεσπούν σε γέλια..
Έπειτα ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει αστειευόμενος πως το πριμ είναι 300.000 ευρώ με τον Βίντα να του απαντά «Κύριε πρόεδρε 300.000 είναι καλά, αλλά… είναι Χριστούγεννα». Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του κλαμπ λέει «400.000 ευρώ» αλλά τον καλούν να… ανέβει κι άλλο.
Τέλος, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι των αποδυτηρίων και… ουρλιάζει «500.000 ευρώ!». Μετά την ανακοίνωση του πριν, ο Μάριος Ηλιόπουλος πήδηξε στην αγκαλία του Μουκουντί όπου πανηγύρισαν μαζί την νίκη της ΑΕΚ.
{https://www.youtube.com/watch?v=pAAk6XXwOSk&t=131s}