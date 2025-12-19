Η μεγαλειώδης ανατροπή της ΑΕΚ χτες απέναντι στην Κραϊόβα έφερε «έκρηξη» ενθουσιασμού του Μάριου Ηλιόπουλου και 500.000 πριμ προς τους ποδοσφαιριστές.

Μετά την σπουδαία νίκη της ΑΕΚ χτες απέναντι στην Κραϊόβα, που ήρθε μάλιστα με επική ανατροπή στις καθυστερήσης έφερε ντελίριο πανηγυρισμών στα αποδυτήρια. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια όπου εκτυλίχθηκαν απίστευτες στιγμές.

Μέσα σε ξέφρενο πάρτι και στιγμές χαράς στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε «Σήμερα είχαμε ένα απίστευτο σασπένς μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ άξιζε να νίκησε δίχως δεύτερη σκέψη. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα και πηγαίνει στα δοκάρια ή ένα εκατοστό έξω. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η μπάλα». Με τον Ντομαγκόι Βίντα να λέει εκείνη την ώρα «η μπάλα είναι μπάλα» και τους πάντες να ξεσπούν σε γέλια..

Έπειτα ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει αστειευόμενος πως το πριμ είναι 300.000 ευρώ με τον Βίντα να του απαντά «Κύριε πρόεδρε 300.000 είναι καλά, αλλά… είναι Χριστούγεννα». Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του κλαμπ λέει «400.000 ευρώ» αλλά τον καλούν να… ανέβει κι άλλο.

Τέλος, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι των αποδυτηρίων και… ουρλιάζει «500.000 ευρώ!». Μετά την ανακοίνωση του πριν, ο Μάριος Ηλιόπουλος πήδηξε στην αγκαλία του Μουκουντί όπου πανηγύρισαν μαζί την νίκη της ΑΕΚ.

