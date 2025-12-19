«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την αντίθεσή της στις ολοένα συχνότερες προσωπικές επιθέσεις σε βάρος δικαστικών λειτουργών».

Μετά τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών στέκεται απέναντι στις αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη σύζυγο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Με αφορμή τις κατηγορίες που εξαπέλυσε, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, η πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» για «διακριτική μεταχείριση μεταξύ των δικαστών» της συζύγου του κ. Σκέρτσου η οποία είναι πρόεδρος Πρωτοδικών, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών μιλά για «αδιανόητη» επίθεση, ζητώντας να μην εμπλέκεται τη Δικαιοσύνη στις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την αντίθεσή της στις ολοένα συχνότερες προσωπικές επιθέσεις σε βάρος δικαστικών λειτουργών. Τέτοιες πρακτικές αποσκοπούν στην απονομιμοποίηση της δικαστικής λειτουργίας, στην απαξίωση του δικαιοδοτικού έργου και στην εμπλοκή της Δικαιοσύνης σε πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Υπογραμμίζουμε ως αυτονόητο το δικαίωμα άσκησης κριτικής στις δικαστικές αποφάσεις, το οποίο εξυπηρετεί την υπεράσπιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας του λαού, στο όνομα του οποίου οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται. Το δικαίωμα αυτό, ωστόσο, διακρίνεται σαφώς από την εκτόξευση άκριτων, γενικόλογων και αστήρικτων αιτιάσεων σε βάρος δικαστικών λειτουργών, με οποιαδήποτε αφορμή, όπως τη δικαιοδοτική τους κρίση, ενδεικτικά σε ζητήματα αποφυλάκισης ή μη ποινικά κρατουμένων, με στόχο την πολιτική εκμετάλλευση και την επίκληση του θυμικού της κοινής γνώμης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι δε αδιανόητο δικαστής να πλήττεται για το ότι τυγχάνει να είναι σύζυγος ή συγγενής πολιτικού προσώπου και μόνον εξ αυτού του λόγου να υπονοείται η εξάρτηση της υπηρεσιακής του κατάστασης από την πολιτική εξουσία.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών έχει λάβει επίσημα θέση ενάντια σε ρυθμίσεις και πρακτικές που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τον εναγκαλισμό εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, όπως ζητήματα που αφορούν τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς και την ανάληψη θέσεων σε επιτροπές ή ανεξάρτητες αρχές από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς χωρίς την τήρηση εύλογου χρονικού διαστήματος αποχής. Η δικαστική μας ανεξαρτησία είναι εχέγγυο για την απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης και τη διαφύλαξη του δικαιώματος δικαστικής προστασίας του λαού και σε αυτή τη βάση, θα παραμείνουμε αταλάντευτοι στην υπεράσπισή της».