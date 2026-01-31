Κίνηση για να μην μπορεί ο Άδωνις να κάνει και αυτός μήνυση στη Ζωή!

Γιατί άραγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη δέκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα το βράδυ της Πέμπτης για τον καβγά που είχαν στη βουλή τον Οκτώβριο όπου μεταξύ άλλων την αποκάλεσε «απαίσια»;

Όχι φυσικά επειδή ξεχάστηκε και την πήρε ο χρόνος.

Η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν όπως φαίνεται καλά μελετημένη.

Ήξερε ότι ο νόμος προβλέπει χρονικό διάστημα τριών μηνών για την υποβολή μήνυσης από την στιγμή του γεγονότος. Έτσι την Πέμπτη το βράδυ έληγε η τρίμηνη διορία για να υποβάλλει μήνυση στον υπουργό Υγείας. Τι κέρδισε όμως με αυτόν τον ελιγμό; Να μην μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης να της απαντήσει με δική του μήνυση αφού πλέον παρήλθε το τρίμηνο.

Λ.Ι.